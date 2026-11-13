El Tribunal de Laredo abre diligencias al concejal de Ruesga por atentado contra la autoridad tras la denuncia de Pedro Casares

El Tribunal de Instancia de Laredo ha abierto diligencias por un presunto delito de atentado contra la autoridad a raíz de la denuncia presentada por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, contra un concejal de Ruesga.

La titular de la Plaza número 1 del tribunal ha recibido ya el atestado elaborado por la Guardia Civil y ha acordado tomar declaración tanto al denunciante como al denunciado, que lo hará en calidad de investigado.

La citación está fijada para el próximo jueves, 19 de noviembre, jornada en la que también deberán declarar numerosos testigos relacionados con los hechos.

La jueza pide buscar imágenes del momento

Además de las declaraciones, la magistrada ha solicitado a la Guardia Civil que realice indagaciones para comprobar si existen imágenes del momento en el que se produjeron los hechos.

El juzgado también ha realizado el ofrecimiento de acciones a Pedro Casares para que, si lo considera oportuno, pueda personarse formalmente en la causa.

La apertura de estas diligencias supone el inicio de la investigación judicial sobre lo ocurrido y no implica, por el momento, ninguna conclusión sobre la responsabilidad penal del concejal denunciado.