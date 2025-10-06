Archivan la causa contra la alcaldesa de Santillana por contratos adjudicados a su hermana

El titular de la plaza n.º 1 del Tribunal de Instancia de Torrelavega ha archivado la causa que se seguía contra la actual alcaldesa de Santillana del Mar, el anterior alcalde y otras personas vinculadas con empresas que ofrecieron servicios al Ayuntamiento.

Las diligencias se iniciaron en relación a unos contratos que fueron adjudicados por el consistorio de Santillana del Mar a una empresa y en los que presuntamente se favorecía a un familiar de la actual regidora.

La fiscalía calificó provisionalmente los hechos como prevaricación, fraude en la contratación y malversación, pero tras practicarse diligencias ha solicitado el archivo de las actuaciones al considerar que no se ha acreditado la existencia de esos delitos.

El auto del Tribunal de Instancia de Torrelavega, hoy dado a conocer, responde a esa petición del ministerio fiscal. Dado que la fiscalía es la única acusación personada en la causa, su decisión de no acusar vincula al magistrado, que sobresee el procedimiento.

Este señala en su resolución que “de lo actuado no resuelta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, por lo que “procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”, que corresponden a la denominada Pieza Separada n.º 8.

El auto no es firme, ya que contra el mismo cabe interponer recurso de reforma ante el propio tribunal de instancia o bien de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.