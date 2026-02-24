Solvay anuncia un ERE de hasta 77 trabajadores en su planta de Barreda

La empresa Solvay ha anunciado esta tarde que plantea un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de hasta 77 trabajadores en su planta de Barreda, en Torrelavega, en la que también ha tomado la "decisión estratégica de optimizar su capacidad de producción" de carbonato sódico a partir del tercer trimestre de este año.

"Si bien el plan conlleva una reducción neta de un máximo de 77 puestos de trabajo, Solvay está comprometida a gestionar responsablemente el impacto social en estrecho diálogo con los representantes de los trabajadores", ha expresado la compañía.

En un comunicado, ha explicado que se trata de una "necesaria reorganización estratégica" para "garantizar la viabilidad a largo plazo" de la fábrica cántabra.

"Al ajustar la capacidad de producción de carbonato sódico a 420 kt por año, estamos abordando directamente los desafíos estructurales del mercado, como el exceso de capacidad global y las desventajas de costes insostenibles en Europa", ha argumentado Solvay.

Según la dirección, esta medida "permite continuar invirtiendo en nuestro futuro, preserva plenamente nuestras operaciones esenciales de bicarbonato sódico y asegura el futuro a largo plazo de las actividades restantes".

UGT ve "excesivo" el ERE

La sección sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) en la fábrica de Solvay en Barreda (Torrelavega) considera "excesivo" el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) planteado por la multinacional con 77 despidos en esta planta cántabra y exige que "si hay salidas de personal, se hagan con un plan social".

"Más allá de las cifras, que consideramos excesivas en relación con la reducción de capacidad, hemos propuesto un plan social como se ha hecho habitualmente porque esta opción se ha demostrado la más eficaz y satisfactoria para todas las partes", agrega en un comunicado UGT-FICA, sindicato mayoritario en la factoría.

Señala que la empresa se ha "limitado" a comunicar su intención de abrir un período de consultas o de negociación de un ERE que implicaría la reducción de la capacidad de producción de las 600.000 toneladas actuales a 420.000, lo que implicaría el citado número de despidos.

UGT agrega que Solvay alega "la mala situación de los mercados y las dificultades de la empresa para colocar sus productos en los mismos, unido a la situación de incertidumbre que caracteriza a la política internacional, que impide atisbar una recuperación económica a corto o medio plazo".

"La información que nos ha trasladado hoy se limita a comunicar esta intención, por lo que los plazos legalmente previstos ya han comenzado a contar; así que en los próximos siete días naturales, el comité de empresa deberá nombrar una comisión representativa para iniciar la negociación", explica en el comunicado el sindicato.

UGT-FICA subraya que "más allá de las razones objetivas que ha expuesto la empresa", que analizarán "minuciosamente" cuando dispongan de la información que les debe aportar y, a falta de una valoración "más exhaustiva", se hacen "algunas preguntas fundamentales para el futuro de esta fábrica".

En este sentido, el sindicato cuestiona "¿si es operativa una instalación diseñada para un millón de toneladas, funcionando a menos de la mitad de su capacidad?, ¿en qué situación queda la transición energética prevista para la planta? o si ¿se está realizando un cierre por fases de la fábrica?".