Solo siete municipios en Cantabria tuvieron en 2024 más nacimientos que defunciones

Hazas de Cesto, Castañeda, Bárcena de Cicero, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón y Anievas fueron los únicos municipios de Cantabria que tuvieron en 2024 crecimiento natural positivo --más nacimientos que defunciones--, mientras que Santander, Torrelavega, Camargo, Laredo y Reinosa registraron los saldos negativos más altos.

Según el informe 'Movimiento Natural de Población Cantabria 2024' publicado este lunes por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), se perdió población de forma natural en 91 de los 102 municipios, es decir en el 89 por ciento de ellos.

En 2024, las mayores tasas de crecimiento vegetativo --esto es el saldo por cada 1.000 residentes-- se dieron en Hazas de Cesto (6 por mil), Anievas (3,6 por mil), Peñarrubia (3 por mil) y Castañeda (2,4 por mil). Según el ICANE, en estos municipios los altos valores son consecuencia de un saldo positivo y una población de escaso tamaño.

A estos les siguieron Bárcena de Cícero (0,6 por mil); Santa María de Cayón (0,3 por mil) y Santa Cruz de Bezana (0,2 por mil).

Por contra, las tasas de crecimiento natural más negativas de la región se registraron en las zonas de Valle del Nansa (-14,8 por mil) y Valles altos del Pas y del Miera (-10,6 por mil)

Según este informe, Cantabria registró en 2024 más del doble de fallecimientos --6.105-- que de nacidos vivos --3.013--, con lo que el saldo vegetativo se situó en -3.092 personas, continuando una tendencia que se viene dando desde 1989 y que solo se tornó en positiva durante el periodo 2008-2010.

La tasa de crecimiento vegetativo se situó en -5,22 por mil, lo que supone un "ligero empeoramiento" respecto al año anterior (-5,18), según señala este informe del ICANE consultado por Europa Press.

En el conjunto nacional se repitió la dinámica regional y la tasa asciende de -2,35 por mil a -2,37 por mil, si bien la tasa negativa no llega ni a la mitad que la de Cantabria.