Siete personas detenidas como operarios de mantenimiento fakes que robaban cobre a plena luz del día en pueblos de Cantabria

La Guardia Civil ha detenido a siete personas por el robo de cable de cobre en acometidas de telefonía de pueblos de Cantabria. Se vestían como operarios de mantenimiento y simulaban estar trabajando en zonas de cableado de telecomunicaciones en la vía pública a plena luz del día. Se trataba de un grupo delictivo itinerante que se desplazaba por toda España, con base en Manresa (Barcelona).

Los detenidos simulaban estar realizando trabajos de mantenimiento en zonas de cableado de telecomunicaciones. Para ello hacían uso de atuendos acordes a esa actividad laboral, incluso señalizaban la zona con material de obra. Portaban múltiples herramientas, alguna de ellas específicas para la retirada de cableado telefónico, y utilizaban furgonetas y un camión de carga, donde se ha podido intervenir unos 2.100 kilos de cobre procedente de cables de telefonía en desuso.

Dentro del intercambio de información con otras unidades de la Guardia Civil e inteligencia obtenida, se pudo saber que varias personas relacionadas con robos de cobre residentes en Cataluña habían podido estar durante el mes de marzo en localidades de la zona oriental de Cantabria.

De las indagaciones realizadas sobre las mismas, se pudo averiguar que en total siete personas habían viajado a Cantabria desde la provincia de Barcelona con tres furgonetas y un camión. La tarde del pasado 31 de marzo, parte del grupo se desplazó a una zona de Laredo, donde a simple vista y a plena luz del día, en varias calles de la localidad realizaron trabajos de mantenimiento con aperturas de tapas que dan acceso a zonas subterráneas por donde transcurre cableado de telecomunicaciones.

Continuadas las indagaciones, al día siguiente, las siete personas actuaron de manera concertada, desplazándose en tres furgonetas y un camión por diversas calles de las localidades de Laredo y Colindres.

Del resultado de las pesquisas realizadas que apuntaban a la sustracción de cableado y no a la realización de trabajos de mantenimiento, y al objeto de evitar que abandonaran Cantabria, varias patrullas de la Guardia Civil interceptaron a estas personas. Fueron sorprendidos in fraganti y detenidos por delitos de robo con fuerza en las cosas y de pertenencia a grupo criminal.

Esta actuación permitió recuperar en el momento de la intervención cerca de 2.100 kilos de cable de cobre de infraestructuras de telecomunicaciones. Asimismo, se intervinieron los cuatro vehículos utilizados y toda la señalización y herramientas específicas para esta actividad de importante valor económico que utilizaban los detenidos.

La Guardia Civil continúa la investigación, no descartando que los ahora detenidos pudieran haber perpetrado otros robos de cableado en Cantabria o en otros puntos del territorio nacional.

La investigación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Policía Judicial de Laredo, contando en la fase de explotación con apoyo de la Policía Local de Laredo.