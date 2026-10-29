Siete detenidos al caer una red de drogas con intervención de armas y dinero en Camargo

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en Cantabria han concluido una investigación que se ha saldado con siete detenidos, entre ellos un abogado de la región, como presuntos autores de delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, y con la que se ha desarticulado una red dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes, que se han intervenido, junto a armas y dinero, en registros en domicilios de los sospechosos y en una nave industrial en Camargo.

Según han informado este jueves la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, la operación se inició en mayo de 2026, cuando a agentes especializados en delitos contra la salud pública les llegó la sospecha de un vecino del municipio que traficaba con drogas, que vendería tanto a consumidores como a otros distribuidores.

Los investigadores identificaron al implicado y constataron que se dedicaba a dicha actividad en las inmediaciones de su vivienda, donde mantenía los contactos con sus clientes y adoptaba medidas de seguridad ante actuaciones policiales.

Durante las pesquisas, comprobaron que el nivel de vida del sospechoso no se correspondía con su actividad laboral, por lo que la investigación continuó junto con Vigilancia Aduanera para acreditar la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales.

Las diligencias practicadas determinaron que la esposa del investigado también participaba en el tráfico de drogas y en el blanqueo de capitales, y se identificó a otro individuo involucrado "al mismo nivel" que el principal investigado en la toma de decisiones sobre la distribución de estupefacientes. Igualmente, se comprobó la colaboración, "a un nivel inferior", de otros dos hombres.

Respecto al blanqueo de capitales, se apreció la colaboración "activa" de un abogado cántabro en la constitución de un entramado de empresas y fundaciones con la intención de introducir diez millones de euros desde el extranjero ocultando su origen ilícito.

Drogas, armas y dinero

Concluidas las pesquisas y obtenida la autorización judicial, el pasado 21 de octubre se desarrolló un dispositivo coordinado por Vigilancia Aduanera y Policía Nacional para la entrada y registro en el domicilio de los investigados, así como en una nave industrial de su familia, ambos en Camargo.

Intervinieron un kilo de cocaína, 322 gramos de hachís, 963 gramos de marihuana, 12.850 euros, una escopeta del calibre 12, dos carabinas de perdigones, dos pistolas de perdigones, una pistola detonadora, varias armas blancas (tres katanas, un machete y dos navajas), aparatos de minado de 'criptomoneda' y efectos relacionados, así como otros útiles para el tráfico de drogas.

Detenidos y delitos

Fueron detenidas siete personas a las que se les atribuyen distintos delitos: tráfico de drogas y blanqueo de capitales al principal investigado y su esposa, blanqueo de capitales al abogado cántabro y tráfico de drogas al resto de detenidos.

Además, al primero también se le achaca tenencia ilícita de armas, al intervenirle una escopeta del calibre 12 -que había sido sustraída en Guipúzcoa en 2022- con las características físicas modificadas ilícitamente y carecer de permiso de armas.

La mujer, el abogado y otros dos detenidos quedaron en libertad después de declarar en comisaría, mientras que el resto pasaron a disposición judicial y se decretó ingreso en prisión para el principal investigado.