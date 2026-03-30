Santoña reforzará las medidas de seguridad en el Faro del Caballo por el desprendimiento de rocas y pide responsabilidad

El Ayuntamiento de Santoña reforzará de manera "inmediata" las medidas de prevención, información y seguridad ante "la grave situación" que presenta la bajada al Faro del Caballo debido a los desprendimientos de grandes bloques sobre el primer tramo de la escalera y ante la posibilidad "real" de nuevos desprendimientos "en cualquier momento".

Por ello, hace un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva para respetar las restricciones establecidas y contribuir a evitar situaciones de riesgo, puesto que, a pesar de que desde el 3 de marzo se cerró el acceso, "en las últimas semanas se ha comprobado que algunos usuarios continúan accediendo a las escaleras".

Así lo ha lamentado en un comunicado, en el que el Consistorio ha advertido que esto supone "un riesgo muy elevado para su integridad física".

Además, ha alertado de que las recientes inspecciones realizadas han confirmado que la situación de inestabilidad "persiste", manteniéndose "un escenario de riesgo activo y de especial gravedad".

En concreto, el Ayuntamiento decretó el día 3 el cierre del acceso al faro mediante bando municipal, tras detectarse la caída de grandes bloques de roca sobre el primer tramo de la escalera, así como la existencia de un frente rocoso inestable con riesgo de nuevos desprendimientos.

Desde entonces, se han instalado señales informativas y se ha procedido al balizamiento de los accesos.

Además, el Consistorio ha solicitado la colaboración urgente de los organismos competentes para reforzar las medidas de seguridad.

En este sentido, ha requerido a la Demarcación de Costas la adopción de actuaciones en el ámbito marítimo que permitan garantizar la seguridad en la costa, incluyendo señalización o posibles restricciones ante el riesgo de caída de rocas.

También se ha dirigido a la Dirección General de Montes y Biodiversidad para pedir el refuerzo de las labores de vigilancia, control y, en su caso, la incoación de procedimientos sancionadores frente a incumplimientos de la restricción de acceso

Y a Cantur, el refuerzo del control de accesos y la difusión activa de la situación entre los visitantes, conforme a sus competencias en materia de gestión turística y conforme al convenio firmado con el Ayuntamiento en 2022 para la gestión de las visitas al lugar, ha señalado.

Refuerzo de la información y concienciación

Ante esta situación, y teniendo en cuenta la previsible afluencia masiva de visitantes durante esta Semana Santa, el Consistorio ha decidido intensificar las acciones de comunicación para garantizar que se conozca de forma "clara" la situación de cierre y los riesgos existentes.

Para ello, va a reforzar la difusión a través de medios de comunicación, redes sociales institucionales, pantallas informativas en la vía pública y cuñas de radio, con el objetivo de evitar accesos indebidos y prevenir accidentes graves.

El Consistorio santoñés insiste en que el acceso al Faro del Caballo permanece totalmente prohibido y recuerda que el incumplimiento de esta medida "no solo pone en peligro la vida de las personas, sino que puede conllevar responsabilidades".

Finalmente, hace un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva para respetar las restricciones establecidas y contribuir a evitar situaciones de riesgo. "La seguridad de las personas es la prioridad absoluta".