Santillana del Mar lidera la lista de los diez municipios más visitados de la red 'Los Pueblos Más Bonitos de España'

La localidad cántabra de Santillana del Mar se ha posicionado como el municipio más visitado de 2026 dentro de la red oficial de la Asociación 'Los Pueblos Más Bonitos de España', seguido por Comillas (Cantabria) y Albarracín (Teruel), según los datos registrados por los usuarios de la aplicación móvil oficial de la entidad entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Esta clasificación se basa exclusivamente en las visitas reales contabilizadas y validadas a través de la herramienta digital de la red.

La comunidad activa cuenta ya con más de 10.000 descargas y 7.000 usuarios registrados, quienes han visitado de forma recurrente los 126 municipios auditados que componen actualmente la asociación.

El protagonismo de la cornisa cantábrica en esta edición queda reforzado al situar a tres de sus villas entre los cinco primeros puestos del ranking nacional.

El 'top 10' de destinos con mayor afluencia de usuarios de la aplicación lo completan Potes (Cantabria) en cuarta posición, Peñíscola (Castellón) en la quinta, seguidas por Cudillero (Asturias), Chinchón (Madrid), Lerma (Burgos), Aínsa (Huesca) y La Alberca (Salamanca).

El galardón fue entregado a la representación institucional de Santillana del Mar durante la cena de gala de la XIV Asamblea Nacional de la asociación, celebrada el pasado 24 de octubre en Alcúdia (Mallorca).

Asimismo, las localidades galardonadas en las distintas categorías del encuentro tendrán un nuevo reconocimiento oficial durante la celebración de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) 2027 en Madrid.

El presidente de la organización, Francisco Mestre, ha valorado que el indicador refleja la elección directa de los viajeros que recorren el mapa rural español a través de la plataforma.

La Asociación 'Los Pueblos Más Bonitos de España', constituida en 2011, exige la superación continua de auditorías periódicas de calidad turística y patrimonial para la concesión y mantenimiento de su sello distintivo.