Santander se prepara para el Puente de la Constitución

Santander se convertirá a partir del próximo viernes 5 en un escenario navideño lleno de luz, música y actividades para todos los santanderinos y quienes visiten la ciudad. “Son épocas mágicas y bonitas” para pasarlo con la familia, según la alcaldesa, Gema Igual.

Durante una entrevista realizada por Carles Lamelo en ‘Gente Viajera’, la alcaldesa de la capital cántabra ha explicado cuáles serán las actividades de la programación de Navidad. Igual sostiene que “la pista de hielo es una de las actividades que más aceptación tienen” durante la Navidad en Santander. Por ese motivo, “hemos puesto una grada cubierta” para que los menores que usan la pista puedan estar acompañados por sus familiares.

En su intervención en el programa de viajes de Onda Cero, Igual ha explicado todas las opciones culturales que tendrá la ciudad a partir de los próximos años con la apertura del Centro Asociado al Museo Reina Sofía, el MUPAC o el proyecto Faro Santander.

Encendido navideño

Uno de los días más esperados será el 5 de diciembre, fecha del encendido, con 4 millones de luces led. El acto comenzará a las 18.30 horas con la actuación del Coro Castroverde, seguida de un espectáculo de teatro musical protagonizado por los elfos de la compañía Adrián Alonso Producciones.

Elfy será el maestro de ceremonias del acto, y estará acompañado por un equipo de personajes que interactuarán con las familias en distintos puntos. La presencia de los elfos se ha consolidado como un elemento que dinamiza las calles y favorece la participación de los más pequeños, y encaja con la idea de una Navidad cercana, sencilla y pensada para disfrutar en familia.

Tras el encendido de la iluminación, a las 19.30 horas, se ofrecerá un espectáculo piromusical que acompañará la inauguración. La jornada concluirá con animación en la propia plaza, lo que prolongará el ambiente festivo.