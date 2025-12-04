Pilar Villasante recibe el Premio Mujer Cantabria 2025

La teniente coronel de la Guardia Civil, Pilar Villasante, ha recogido este miércoles el Premio Mujer Cantabria 2025, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de La Magdalena. Una gala en la que han intervenido la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo; y la directora regional de Onda Cero, Pilar Santaolalla; junto a la guardia civil Pilar Villacorta, que propuso la candidatura de la teniente coronel.

Igualmente, ha asistido una amplia representación institucional, con autoridades entre las que se encontraban las consejeras de Presidencia y de Igualdad del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, y Begoña Gómez, respectivamente, además de la presidenta del Parlamento regional, María José González Revuelta, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

Margarita Rojo da la bienvenida

La concejala y primera teniente de alcalde de Santander, Margarita Rojo, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes a una gala que se celebró en el Palacio de La Magdalena.

Durante su discurso, la concejala sostuvo que “Cantabria cuenta con mujeres cuya dedicación contribuyen a la sociedad de manera constante”. Pilar Villasante tiene “una historia de capacidad de liderazgo y vocación de servicio”, con una imagen que “ayuda a que muchas jóvenes puedan reconocer en ella una figura inspiradora”, según Rojo.

Candidatadas que “dan categoría a la sociedad”

La directora de las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria, Pilar Santaolalla, quiso ensalzar la figura de las más de treinta candidatas que se han recibido a la séptima edición del premio. Unas mujeres “que dan categoría a la sociedad”, según Santaolalla.