Santander ofrece un dispositivo especial de refuerzo en el TUS para el partido Racing - Valladolid

El servicio municipal de transporte urbano de Santander (TUS) ofrecerá mañana sábado, 16 de mayo, un dispositivo especial de refuerzo para dar servicio a los usuarios que se desplacen a los Campos de Sport del Sardinero con motivo del partido que disputarán el Real Racing Club y el Real Valladolid.

El servicio regular con origen o destino en el Intercambiador del Sardinero ofrecerá autobuses adicionales en las líneas 1, 2, 3, 4 y línea Central.

Como es habitual, el TUS se adaptará ante la previsión de que aumenten de forma considerable las necesidades de transporte y especialmente a la finalización del encuentro.

Además, el Ayuntamiento de Santander ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar colapsos de tráfico en el entorno del Sardinero y recomienda a los ciudadanos que utilicen el transporte público para desplazarse al encuentro o que planifiquen sus desplazamientos con suficiente antelación, especialmente en las horas previas y posteriores al partido.

El dispositivo especial estará supervisado y coordinado en todo momento por el servicio de inspección del TUS con el objetivo de adaptar los refuerzos a las necesidades reales que surjan durante la jornada.

Los autobuses del TUS lucen desde esta semana el mensaje “Aúpa Racing” en señal de apoyo a la escuadra verdiblanca en su camino hacia la Primera División.