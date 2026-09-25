Santander evalúa las diferentes actuaciones a realizar en la obra de la cubierta de los Campos de Sport

Los técnicos municipales y la empresa constructora SIEC están evaluando a día de hoy las actuaciones concretas que deben realizarse en la obra de rehabilitación de la cubierta de los Campos de Sport, antes de continuar con la solución prevista, con el fin de determinar las reparaciones necesarias antes de proceder al recubrimiento de las costillas mediante los paneles prescritos en el proyecto.

El Consistorio ha incidido en que esta evaluación técnica forma parte del desarrollo de la actuación y que el objetivo es comprobar en la zona más deteriorada que la solución prevista ofrece todas las garantías antes de extenderla al resto de la cubierta.

Así, la intervención ha permitido acceder a elementos que hasta ahora permanecían ocultos por la propia disposición de las chapas y conocer con mayor detalle su estado, entre ellos los tornillos que sirven de anclaje, así como determinadas patologías del hormigón y algunas reparaciones anteriores.

De este modo, el Ayuntamiento continúa avanzando en las inversiones comprometidas para mejorar los Campos de Sport, unas instalaciones municipales en las que se han venido desarrollando diferentes actuaciones destinadas a modernizar el estadio, mejorar sus condiciones y adecuarlo a las necesidades del Racing, sus aficionados y el conjunto de usuarios.

Y ha recordado que la actuación, que cuenta con un presupuesto de 1.654.529 euros, se está desarrollando conforme a un proyecto que ya contemplaba comenzar por una de las zonas de la cubierta que presenta un mayor grado de deterioro, con el objetivo de comprobar sobre el terreno la solución técnica prescrita y, una vez validada, aplicarla al resto del estadio.

El Ayuntamiento ha explicado que no todos los sectores de la cubierta presentan las mismas patologías ni el mismo nivel de deterioro y que, precisamente por este motivo, se ha optado por iniciar los trabajos en el área que se encontraba en peores condiciones.

Proyecto

El proyecto, que fue realizado por los arquitectos Daniel Jáuregui y Héctor Uxmal Gómez, planteaba que en una primera fase se iba a abordar la esquina más deteriorada y contaba ya con un tiempo de espera para validar la solución. De esta forma, si el resultado es satisfactorio, se continuará con el resto del estadio por el mismo método constructivo.

Tal y como acordaron Ayuntamiento y Racing, se está actuando sobre la zona más expuesta y sensible con el fin de testar la solución técnica acordada.

En este sentido, las actuaciones más importantes se centrarán en solucionar las filtraciones desde las juntas de la cobertura con las costillas y la absorción de agua por el hormigón armado.

Para ello se prevé recubrir las costillas de hormigón armado y las chapas plegadas que forman las juntas longitudinales entre las costillas y la chapa grecada con bandejas de panel composite FR incluyendo la zona que queda vista en las fachadas.

Se trata de proteger las costillas y las juntas con una envoltura formada por bandejas de panel composite FR mecanizado y plegado. Cada costilla se envolverá con dos piezas a modo de limahoya que cubren las juntas actuales por completo, más dos bandejas laterales y una bandeja sobre la testa a modo de albardilla.

Esta actuación requiere trabajos previos como son la limpieza de las costillas o la recolocación de parte del cableado.

En cuanto a la cobertura de chapa grecada, se realizará un mantenimiento de remaches, sellados y roturas. Además, se limpiarán y desatascarán los pesebrones.

En lo que se refiere a los elementos e instalaciones de la cubierta, se realizarán actuaciones de reparación o mantenimiento. Algunos de los trabajos deben hacerse previamente a la obra principal mientras que otros son independientes.

La obra se organiza en las siguientes fases:

• Fase 1: Ejecución inicial de una parte representativa de la cubierta durante un plazo de 2 meses.

• Periodo de espera: Una vez finalizada la Fase 1 se establece un periodo de observación y análisis de resultados de 5 meses, con el fin de verificar el comportamiento técnico de la solución ejecutada.

• Fases 2 a 6: Si el resultado técnico de la Fase 1 es satisfactorio, se continuará con la ejecución del resto de las fases en un periodo conjunto de 10 meses, conforme al cronograma y plan de obra previsto en el proyecto técnico.

3,3 millones de inversión municipal

El Ayuntamiento ha recordado que inicialmente había prevista una inversión municipal de 2,5 millones de euros para las mejoras del estadio. Hasta el momento, a través del convenio firmado en 2022, se han ejecutado actuaciones por alrededor de 1,7 millones, a los que se suman ahora los más de 1,6 millones correspondientes a la rehabilitación de la cubierta, por lo que el esfuerzo inversor municipal se sitúa ya en los 3,3 millones de euros.

Entre las mejoras realizadas figura la renovación de la iluminación del terreno de juego, con la instalación de 204 nuevas luminarias LED, una intervención destinada a incrementar la eficiencia y adaptar el sistema a los requerimientos establecidos para las retransmisiones televisivas de LaLiga. El portal municipal de contratación recoge la formalización del proyecto de renovación de la iluminación de los Campos de Sport. (contratacion.santander.es)

A esta actuación se han sumado la adecuación de las instalaciones de alta y baja tensión y del grupo electrógeno, la reforma de vestuarios y la renovación de la red eléctrica.

Asimismo, se han ejecutado los trabajos de sustitución del alumbrado de emergencia del estadio, que han permitido renovar los equipos situados en los principales recorridos de evacuación.

También ha finalizado el muro de las instalaciones de La Albericia, una actuación destinada a incrementar la seguridad y mejorar el drenaje de las áreas de entrenamiento.

Otro de los proyectos más relevantes ha sido la reforma de los aseos de los Campos de Sport, que ha permitido poner a disposición de socios y aficionados 150 inodoros —16 de ellos para personas ostomizadas—, 164 urinarios y 65 lavabos dobles, distribuidos en los 34 módulos existentes en el conjunto del estadio. Esta actuación ha supuesto una inversión de 718.637 euros.

El Ayuntamiento ha reiterado que su objetivo es que todas las intervenciones relacionadas con los Campos de Sport se desarrollen de manera ordenada, eficiente y con las máximas garantías técnicas, dando respuesta a las necesidades de una instalación municipal de referencia y procurando que cada actuación redunde tanto en beneficio del Racing como de sus aficionados y del conjunto de la ciudadanía.