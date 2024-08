Santander buscará una nueva ubicación para sus ferias y baraja Las Llamas entre las opciones

PP y PSOE de Santander han aprobado en el Pleno municipal de este jueves una moción para estudiar alternativas y buscar una nueva ubicación para las ferias de la Semana Grande y otros eventos, teniendo en cuenta que en su emplazamiento actual, el aparcamiento del Sardinero, se van a acometer las obras para habilitar el parking disuasorio.

Uno de los lugares que se baraja es el Parque de Las Llamas y, precisamente, 'populares' y socialistas han acordado que, si finalmente se selecciona tras estudiar las posibilidades, se contemplará la adecuación del recinto dentro del proyecto de ampliación de este espacio.

La moción ha partido del PSOE y pedía directamente integrar la construcción de un recinto ferial en el diseño de la ampliación del Parque de las Llamas. Sin embargo, se ha modificado mediante una enmienda transaccional del PP con la que se ha quedado en valorar primero un estudio de alternativas que el equipo de Gobierno ya tiene encargado sobre posibles ubicaciones. También el PRC había presentado una enmienda, pero los socialistas han aceptado únicamente la del PP porque la habían negociado antes del Pleno.

Vox, PRC e Izquierda Unida (IU) se han abstenido --aunque no se han posicionado en contra de la propuesta--, en parte porque no creen que permita dar una solución a corto plazo.

Desde el equipo de Gobierno (PP), el concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha dejado claro que la intención es crear un recinto ferial pero no como los de las ferias de Sevilla o Málaga, sino que apuestan por repartir, como en la actualidad, el ambiente festivo por diferentes puntos de la ciudad. "La fiesta no debe estar concentrada en un punto". "No es beneficioso para Santander", ha dicho.

Desde Vox, Laura Velasco se ha mostrado sorprendida con que el PSOE quiera llevar las fiestas al Parque de Las Llamas porque supondría "elegir hormigón o espacios verdes", algo que ha negado el portavoz socialista, Daniel Fernández, para quien "se puede perfectamente contemplar un proyecto innovador y moderno que no convierta esa fase 2 de Las Llamas en algo parecido a la fase 1, que es un hormigonazo absurdo".

Mientras, el regionalista Felipe Piña ha criticado que el estudio de alternativas "deja de lado a los vecinos", y el concejal de IU Keruin Martínez cree que "no es mala idea" recoger el recinto ferial en el proyecto de ampliación de Las Llamas, pero el "inconveniente" es que "no tenemos noticia de cuándo se va a producir".

El Pleno ha comenzado una hora más tarde de lo previsto por problemas con la retransmisión y ha tenido un receso a las 12.00 para participar los concejales en la concentración convocada contra la violencia machista. Al margen de las siete mociones del orden del día, también se han aprobado las que serán las fiestas locales de 2025, que como ya se había dado a conocer serán la Virgen del Mar (9 de junio) y Santiago (25 de julio).