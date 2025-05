Vecinos del Sardinero se constituirán como asociación ante la "degradación" del barrio

Vecinos del Sardinero se constituirán oficialmente como asociación para defender sus intereses y ante la "degradación" del barrio. Los interesados pueden sumarse a esta iniciativa a través del correo electrónico asociacionvecinoselsardinero@gmail.com.

En un comunicado, el grupo de residentes en el Sardinero y su entorno que promueve esta iniciativa afirma estar "muy preocupado por el devenir" del barrio, pues "lo que antes fue un rincón emblemático y señorial de la ciudad, en la actualidad ha perdido por completo su encanto".

"Las recientes intervenciones y el rumbo que está tomando la planificación urbana parecen decididos a borrar el carácter distinguido del Sardinero, convirtiéndolo en un espacio impersonal y vulgar", han señalado al respecto.

"Parece que para el Ayuntamiento de Santander no fue suficiente el destrozo que produjeron con la remodelación de la Plaza de Italia", han comentado, lamentando que "lo que antes era un lugar distinguido a los pies del Gran Casino se ha convertido en un espacio frío y gris sin ningún tipo de identidad".

Por su parte, el Casino, "en el pasado símbolo de exclusividad y elegancia, ha pasado a ser el epicentro de la ludopatía de la ciudad", han sostenido. Asimismo, los comercios y establecimientos que se ubicaban en sus bajos "han dado paso a franquicias y locales de comida rápida, fruto de la banalización total del entorno".

Para "agravar aún más la situación", el "supuesto" tanque de tormentas destinado a evitar las inundaciones "ha demostrado ser totalmente ineficaz", pues cada año, la Plaza de Italia queda "totalmente anegada cuando llueve un poco más de la cuenta".

Los vecinos temen además que la remodelación de los Jardines de Piquío que se está llevando a cabo suponga perder "el último reducto de identidad que quedaba vivo en El Sardinero", y han acusado a la alcaldesa, Gema Igual, de llevar a cabo una "consulta irreal" respecto al color del suelo.

Además, afirman que la "degradación de nuestro barrio no se queda ahí, porque también se han propuesto terminar con todos lo elementos representativos, como las barandillas y balaustrada del paseo", que primero se pintaron "de manera exprés y a parches" y después se ha realizado una sustitución "por elementos diferentes a los originales que no respetan ni la forma ni el diseño tradicional".

También han criticado la situación del Rema, "que en su día fue un referente y que hoy no es más que una ruina olvidada a pie de playa".

"El Sardinero cuenta con espacios que, bien gestionados, podrían ser referentes culturales y estéticos, pero la realidad es otra", han lamentado, en referencia al Auditorium, "infrautilizado, sin una programación ambiciosa" y que ha quedado "relegado a un uso esporádico que no hace justicia a su ubicación privilegiada".

A ello suma la falta de homogeneización de las terrazas, donde cada negocio parece imponer su propia estética sin criterio unificado.

"Es tal el abandono a nuestro barrio que hasta las señales de tráfico están totalmente descuidadas debido a la nula inversión en mantenimiento. Por no tener, no tenemos ni luces de Navidad a pesar del elevado IBI que pagamos. Lo que sí no sobran son ratas, que ya han plagado nuestras calles", han continuado.

Igualmente se han referido a las "obras inacabadas" de las aceras y calles de Ramón y Cajal, Duque Santo Mauro y Luis Martínez. "Lo ejecutado hasta ahora es un desastre total. Las zonas ajardinadas se han convertido en un verdadero barrizal y no se han respetado las salidas peatonales de las viviendas".

Y "el culmen" de esta situación ha sido "el engaño al que hemos sufrido por parte de la alcaldesa de esta ciudad, que prometió en su programa electoral que buscaría una nueva ubicación para las ferias de la Semana Grande y que esta misma semana nos ha dicho que no piensa moverlas de su ubicación actual, pese a que hace un año estaban realizando un estudio para determinar posibles nuevas ubicaciones".

Lo que conlleva, señalan, "ruido, suciedad y falta de aparcamiento durante meses"