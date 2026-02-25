Santander acogerá una nueva edición de la carrera solidaria ‘Ponle freno’ el domingo 27 de septiembre

Santander acogerá el domingo 27 de septiembre la carrera solidaria ‘Ponle freno 2026’, una cita por la seguridad vial cuya recaudación se destinará a ayudar las víctimas de accidentes de tráfico.

La alcaldesa, Gema Igual, ha asistido hoy en Madrid a la presentación de la iniciativa impulsada por Atresmedia en colaboración con la Fundación Axa, que en el caso de Santander cubrirá un trazado de cinco kilómetros entre la Playa de los Peligros y el centro urbano al que se dará dos vueltas.

El acto ha contado con la asistencia de Josep Alfonso, director general Fundación AXA y presidente del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno – AXA; Fernando Pino, director de Servicios de Marketing de Atresmedia Publicidad; Martín Fiz, campeón del mundo de maratón; Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón; y Manu Sánchez, director de ‘Las Noticias de la mañana’ de Antena 3, así como representantes de diferentes ayuntamientos en los que se va a celebrar la carrera.

“Es un honor formar parte del circuito de ciudades Ponle Freno. Estamos aquí por una causa mayor y estoy segura de que los santanderinos volverán a responder masivamente a esta convocatoria solidaria”, ha destacado Igual.

La alcaldesa ha explicado que la recaudación solidaria se consigue gracias a las inscripciones de las carreras y se destina, de manera íntegra, a proyectos en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico. Por ello, ha animado a los ciudadanos a participar en esta carrera, que tiene un precio de inscripción de 10 euros y será gratuita para los más pequeños.

Las inscripciones se pueden formalizar en la web www.carrerasponlefreno.com El plazo de inscripción finaliza el sábado 26 septiembre a las 14h o fin de dorsales

“Santander tiene en el deporte uno de los pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida y como administración tenemos el deber y la responsabilidad de visibilizar a las víctimas de accidentes y recalcar la importancia del cumplimiento de la normativa de tráfico para evitar siniestros al volante”, ha concluido la alcaldesa.

Circuito de carreras Ponle Freno

PONLE FRENO seguirá en 2026 pisando y haciendo más fuerte su huella, esa marca que continúa después de cruzar la meta a través de la recaudación de las carreras

Para que los ciudadanos sigan apuntándose a participar, Atresmedia volverá a poner toda la fuerza de un grupo de comunicación al servicio de esta causa. Así, los canales de TV y radio seguirán volcándose en el trabajo de Ponle Freno para reducir las víctimas de tráfico y los accidentes y ponlefreno.com seguirá recogiendo toda la información y la última hora de cada cita desde el microsite específico carrerasponlefreno.com, desde donde se podrán llevar a cabo las inscripciones de cada ciudad

Igualmente, las redes sociales, tanto desde Facebook e Instagram (carrerasponlefreno) como Twitter (@carrerasPF) serán testigo de todas las novedades y mejores momentos que dejen las carreras