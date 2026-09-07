FARO SANTANDER

El rey Felipe VI inaugura Faro Santander

El museo se estrena con la colección Gelman con obras de Frida Kahlo

María Agudo

Santander |

El centro cultural Faro Santander ha encendido su luz este lunes y ha abierto sus puertas del edificio Pereda de la capital cántabra al mundo, tras "reinventar" la antigua sede central del banco y convertirse en un espacio de conocimiento y "un museo moderno y a la altura de los mejores del mundo".

Este nuevo espacio es ya una realidad tras haberse inaugurado este lunes, en un acto que ha presidido el rey Felipe VI y en el que han intervenido la presidenta del Santander, Ana Botín; el arquitecto encargado del proyecto, David Chipperfield; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Además, al evento han acudido numerosas personalidades del mundo económico, político, cultural y social, como el ministro de Turismo, Jordi Hereu; la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el director del periódico digital El Español, Pedro J. Ramírez, entre otros.

Mientras, en el exterior del emblemático edificio, se han congregado centenares de personas para seguir este acontecimiento y ver de cerca al monarca que, tras la inauguración, ha visitado las salas expositivas.

Ana Botín ha recordado cómo era el edificio, construido en 1795 y desde el que su abuelo y su padre dirigían el Banco, "lleno de puertas dobles, salas comunicadas entre sí, despachos solemnes y muchas cerraduras que le daban un aire de misterio".

Ha explicado que "como corresponde a un banco", estaba "concebido para ser seguro y era un lugar cerrado para la mayoría de las personas", pero sin embargo ha subrayado que, a partir de ahora, estará "abierto a todos".

Sobre la colección Gelman, Ana Botín ha dado "gracias a México", un país al que, ha recordado, el Banco Santander llegó en 1954, en un momento "vibrante" para esa nación con artistas en ese momento de la talla de Frida Kahlo o Diego Rivera, y ha valorado que "hoy es esa misma energía la que hace el viaje de vuelta para descubrir en Cantabria" ese arte.

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