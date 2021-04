Revilla y Marcano retoman mañana su agenda pública

Miguel Ángel Revilla podrá retomar mañana martes su agenda presencial después de haber dado negativo en la prueba de saliva de detección de coronavirus. El presidente de Cantabria realizaba esta segunda prueba en su noveno día de confinamiento preventivo tras haber estado en contacto con un positivo por Covid en las negociaciones de SEG Automotive.

Precisamente ayer domingo, el líder regionalista subía a la red social una fotografía en la salía en la ventana de su piso de Astillero y donde escribía: "Sigo confinado en mi casa de Astillero. Me acabo de hacer la segunda PCR-saliva y tendré el resultado esta noche o mañana. Físicamente me encuentro perfecto, anímicamente no tanto".

También ha sido negativo en el segundo test el consejero de Industria y Turismo. Javier López Marcano retomará mañana martes, 20 de abril, su agenda presencial de trabajo.

Zuloaga, "seguimos bien"

El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, sigue confinado en su casa después de haber dado positivo por coronavirus. El líder socialista subía ayer un vídeo a la red social Twitter en el que mantenía que se encontraba bien. "Acabando el domingo desde la ventana de mi casa", escribía Zuloaga en el tuit.

"Lo peor de todo estar en casa un domingo con el 'peazo' día que hace", explicaba el vicepresidente cántabro en el vídeo, "como veis estoy bien, así que vamos a acabar el domingo y a arrancar la semana".