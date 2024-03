Santander podría publicar la nueva ordenanza de la OLA en abril

La posibilidad de implantar cuatro zonas de OLA, motos que deberán aparcar en zona azul o ampliación del tiempo hasta las cuatro horas de aparcamiento en determinadas calles son algunas de las peculiaridades que tendrá la nueva ordenanza de la OLA de Santander que se publicará en abril.

Así lo ha explicado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante una entrevista en 'Más de Uno Cantabria'. "Lo que queremos con esta primera ordenanza", que se podría publicar en abril, es "que abarque todo para no tener que estar cambiando los marcos legales cada cierto tiempo y después ya con cada concurso y con cada ordenanza fiscal ya fijamos lo del periodo en concreto".

Igual explica que el cálculo realizado es que la nueva OLA esté implantada a "últimos de año".

Cuatro zonas, motos en la zona azul y ampliación a 4 horas

La primera ordenanza que se publique plantea "que se amplíen zonas de OLA, está preparado que cuatro horas de OLA", según Gema Igual. Además, está previsto que haya diferentes categorías de OLA "zona roja, zona azul, la zona que pueda ser azul pero con mayor ampliación y zonas que puedan llamarse temporales".

La primera edil mantiene que como ciudad "queremos que haya más motos que coches" porque es un medio de transporte "más sostenible" y explica que "va a haber más aparcamientos gratuitos" para motos, que estarán "bien señalizados".

Además, la nueva ordenanza contempla que "dentro de OLA también se podrá aparcar la moto, siempre y cuando se ponga de manera trasversal". Si se pone así, según Igual, "pagará menos que un coche, pero pagará".

"Yo no tenía conocimiento" de la agresión sexual durante la Semana Grande de 2022

Palabras de la alcaldesa Gema Igual en ‘Más de Uno Cantabria’, donde ha explicado que ni el ayuntamiento de Santander ni la Policía Local tuvieron conocimiento de la agresión sexual durante la Semana Grande de 2022. "Jamás pasó por la Policía Local, yo no tenía conocimiento y lo he tenido por los medios, y no me parece bien que se oculte" explica Igual "pero tampoco que se sobreexpongan datos personales".

Valoración de la alcaldes en el día en el que se cierra el juicio contra los cuatro acusados por la presunta agresión sexual vivida por una joven durante las fiestas de Semana Grande de Santander de 2023.