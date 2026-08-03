Retiradas 500 toneladas de alga asiática este fin de semana en Noja y 4.055 en lo que va de verano

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha retirado este fin de semana 500 toneladas de alga asiática en las playas de Noja, que elevan a 4.055 el total en lo que va de verano.

El Ejecutivo regional aprobó hace una semana y por segundo año consecutivo la declaración de emergencia para limpiar el arenal de Trengandín de esta especie asiática invasora.

Para ello, el departamento que dirige Roberto Media ha vuelto a poner en marcha un dispositivo específico, compuesto por medios materiales y humanos, para llevar a cabo las labores de retirada del alga que se acumula en la arena.

El operativo de la Consejería en Noja cuenta con nueve tractores con remolque, cuatro palas mixtas y una pala cargadora que realizan los trabajos principalmente durante la noche.

El verano pasado el dispositivo se puso en marcha a principios de agosto y se mantuvo hasta mediados de septiembre. Se retiraron 9.240 toneladas de esta especie invasora en los arenales nojeños, con un coste superior a los 600.000 euros, que la administración regional ha anunciado que exigirá al Estado aunque todavía no ha presentado la reclamación al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.