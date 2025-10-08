Los rescates en Cantabria crecieron casi un 40% este verano

El Centro de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria realizó un total de 169 rescates en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, lo que supone un incremento del 39,6% respecto al 2024, con 48 intervenciones más.

También creció casi un 5% el número de llamadas al 112 para notificar incidencias, con lo que pasaron de 106.500 entre junio y septiembre de 2024 a 111.765 este 2025.

Junio fue el mes en el que se produjo en incremento porcentual más notable, tanto de llamadas (+11,9%) como en rescates, que se dispararon un 141%. Le sigue septiembre con un 50% más de rescates, y julio con un 41% más.

Es por ello que, como novedad, el Gobierno de Cantabria ha aumentado las fechas de referencia para contabilizar los datos del servicio de emergencias de la época estival, fruto de la "gran afluencia" de turistas en este periodo, pues hasta ahora se tenía en cuenta el comprendido del 15 de junio al 15 de septiembre.

Así lo ha explicado este miércoles la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, que ha presentado el informe sobre el balance de actividad de los equipos de emergencias durante el verano 2025 en una rueda de prensa acompañada por la directora general de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo; y el director del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), Samuel Ruiz.

Así, en lo que se refiere a las movilizaciones de los servicios de emergencias para atender incidentes propios de las actividades y deportes al aire libre, se produjo un incremento del 39,67% en el número total de rescates, con un comportamiento desigual por meses, si bien suben en los cuatro periodos analizados.

El dato llamativo es el aumento en el inicio de la campaña, en junio, cuando pasaron de los 17 de 2024 a 41 en 2025 (+141,18%). Este mes se produjeron, además, incidentes graves, con dos fallecidos en Picos de Europa, un alemán y un holandés, otro alemán evacuado en estado grave tras despeñarse por una de las vías de salida de una ferrata y una holandesa caída de un caballo en Abiada.

El mes de agosto continúa registrando las cifras más altas de rescates realizados, pero mantiene mayor estabilidad con respecto al pasado año con un incremento de 5,17%. En concreto, tres rescates más que en 2024 que elevan el total a 61.

Por tipología, del total de rescates realizados este verano 88 han tenido lugar en áreas de montaña, datos que muestran un incremento del 44,26% respecto de las 61 actuaciones de 2024; y 57 han sido en playa, con un incremento del 58,33%, 19 intervenciones más.

El resto de las categorías permanecen estables: las intervenciones de espeleosocorro pasan de 1 a 2 en 2025, si bien han sido retrasos que se han saldado sin intervención en cueva -aunque en uno de ellos se llegó a montar el Puesto de Mando Avanzado-; los accidentes catalogados como deportivos se mantienen en la misma cuantía de 9 rescates y los incidentes en costa descienden en uno, pasando de los 14 de 2024 a los 13 del presente ejercicio.

Para llevar a término estas intervenciones se ha contado con servicios de emergencias de todos los niveles institucionales: bomberos autonómicos y municipales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, personal sanitario, Salvamento Marítimo, servicios de playas y el equipo de rescate del Gobierno de Cantabria, lo que para Urrutia "muestra la intensa colaboración" independientemente de la adminsitración a la que pertenezcan.

Por ello, ha querido expresar su agradecimiento, no solo a todas las personas que intervienen directamente en los operativos, sino también a los responsables institucionales "que facilitan esta colaboración".

En esta campaña estival el equipo de intervención de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, tanto por aire con el helicóptero, como por tierra, ha realizado un total de 103 intervenciones, 34 más que en 2024 (+49,3%).

Los meses de junio y julio han sido los que han concentrado un mayor incremento al pasar de 11 a 31 rescates el primer mes (+181%) y de 7 a 20 el segundo(+185,71%). Agosto, como en la tendencia general, es el mes con mayor número de intervenciones del equipo de rescate autonómico con 36, frente a las 34 de 2024, manteniéndose la estabilidad en las cifras (+5,88%). Se registra, además, un mínimo descenso de una intervención en septiembre que pasa de 17 a 16 (-5,88%).

Por ámbito de actuación, el mayor número de intervenciones, 53, las han realizado en entornos de montaña (51,43% más que el pasado año); seguidas de las actuaciones en playas, a las que han acudido en 32 ocasiones (+45,45%); costa, con 10 rescates (+42,86%); accidentes deportivos, atendidos en 6 ocasiones (+50%) y el espeleosocorro, que se queda en 2 incidentes, sin consecuencias ni ingreso en cavidad.

Las intervenciones de los bomberos autonómicos, de los seis parques con los que cuenta en Gobierno repartidos por toda la geografía cántabra, también han sido superiores a las realizadas en 2024, pasando de 44 a 59. En porcentaje, un 34,1% más de salidas.

En junio, julio y agosto se han incrementado los rescates realizados por los bomberos del Ejecutivo, y destaca el aumento del 75% registrado en julio, al que sigue junio con un 41,67% y agosto con un 22,22%. Septiembre, por su parte, se queda en el mismo valor que la campaña anterior: 6 incidentes.

Por tipo de actividad, destaca el notable incremento del 82,61% de los rescates realizados en montaña, que suben de 23 a 42, y el descenso de los llevados a cabo en playas que pasan de 15 a 11, un 26,67% menos que en 2024. El resto de valores muestran estabilidad con las mismas cifras: 2 rescates en costa, 4 accidentes deportivos y ninguna intervención de los bomberos de Cantabria en espeleosocorro.