La Delegación del Gobierno asegura que la carretera donde han fallecido los tres jóvenes está en buenas condiciones

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha asegurado a Europa Press que la carretera nacional N-634, donde han fallecido los tres jóvenes 22, 23 y 25 años en Cabezón de la Sal, está en buenas condiciones.

Además, el tramo en el que se ha producido el accidente, correspondiente al kilómetro 244,9 de esta carretera nacional -en las inmediaciones del puente a Villanueva de la Peña-, ha sido reformado "hace unos años" en el marco de una serie de actuaciones que han realizado diferentes administraciones.

Tres jóvenes de la comarca

Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años, y vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña, han fallecido en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la carretera nacional N-634, en el municipio de Cabezón de la Sal.

El conductor es el más joven de los tres, de 22 años y cuyas iniciales son PSG, mientras que las iniciales de los otros dos jóvenes son BDV (23 años) y AFS (25 años).

Según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Cantabria, los domicilios que figuran sobre los dos primeros se ubican en Cabezón de la Sal, mientras que el del último fallecido se localiza en Herrera de Ibio.

El siniestro ha tenido lugar a las 00.30 horas en el punto kilométrico 244,9 de la citada carretera, antes del puente de Virgen de la Peña.

Los psicólogos del Gobierno de Cantabria han atendido a los familiares

Los psicólogos del Gobierno de Cantabria han atendido a los familiares de los jóvenes que han perdido la vida esta noche en un accidente de tráfico en Cabezón de la Sal.

Según ha informado el Ejecutivo, debido a la extrema gravedad del accidente, se ha activado el protocolo operativo de múltiples víctimas en Nivel 1, por lo que los psicólogos del Gobierno han estado atendiendo a los familiares de los fallecidos en el siniestro que se ha producido en la madrugada en la N-634, PK 245, en Virgen de la Peña, Cabezón de la Sal.

Avisado el Centro de atención de Emergencias 112, Guardia Civil, servicios sanitarios del 061 y la dotación del parque de bomberos de Valdaliga han acudido a la zona.

Dos de los jóvenes ya habían fallecido y los bomberos han procedido a excarcelar al tercero, que aún permanecía con vida, pero falleció cuando estaba siendo auxiliado por los servicios sanitarios.

La presidenta María José Sáenz de Buruaga, se ha mostrado "consternada" y ha trasladado su pesar por la pérdida de tres jóvenes, que supone "un gran golpe para todo el valle y para Cantabria".