Se confirma que el incendio del garaje del Alisal fue provocado y hay un posible sospechoso

LEER MÁS Seis trasladados a Valdecilla al intentar rescatar sus vehículos del incendio de un garaje comunitario de Santander

La investigación del incendio ocurrido en la medianoche del martes en el garaje comunitario de la calle José María Cossío de Santander, en El Alisal, ha permitido confirmar que fue provocado y además hay un posible sospechoso que vive "muy cerca" del lugar de los hechos.

Así lo ha dado a conocer este viernes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a preguntas de los medios por el que es el tercer incendio en este garaje comunitario, pues ya sufrió dos anteriores en 2024 y 2007.

Casares ha informado de que el jefe de la Policía Judicial ha terminado hoy mismo el acta de inspección ocular del lugar -que se ha remitido al Juzgado- y en él "queda claro que no es un incendio fortuito".

Además, "hay una línea bastante clara, facilitada a la Policía Nacional por la Guardia Civil", que apunta a un posible sospechoso, que "ha sido visto por la zona y viviría muy cerca del lugar donde se ha producido el incendio".

Esa es una de las vías en las que va a trabajar la Policía Nacional -sobre todo la Judicial- para "intentar esclarecer lo antes posible" lo ocurrido, ha indicado el delegado del Gobierno, que ha señalado que todavía no se puede determinar el autor del incendio ni qué personas habrían participado pero "tenemos varias líneas de investigación abiertas".