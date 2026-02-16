El Sindicato Médico estima un seguimiento "masivo" de la huelga en Cantabria, sobre todo en cirugía y consultas externas

El Sindicato Médico estima un seguimiento "masivo" en Cantabria de esta primera jornada de huelga médica convocada en toda España durante toda la semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad --que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación-- y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.

Según han informado a Europa Press fuentes del Sindicato Médico, su "impresión" es que la afección de la huelga será similar a la registrada durante la última, el pasado diciembre, aunque los datos oficiales los ofrece la Consejería de Salud, que en esta ocasión no los hará públicos hasta el final de la jornada.

El vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, ha señalado que se está produciendo un "seguimiento masivo" sobre todo en las áreas quirúrgicas de los hospitales, "donde solo se está haciendo lo urgente o indemorable", y también hay "un gran seguimiento" en consultas externas, en Atención Especializada.

Mientras, es "un poquito más irregular" en Atención Primaria, donde "hay centros que los que está parando todo el mundo y hay centros que están parando la mitad o menos", lo que ya sucedió en convocatorias anteriores.

Con todo, ha vaticinado que los índices de participación en la huelga que haga públicos esta tarde la Consejería de Salud serán inferiores a los de las anteriores "por el simple hecho de que tenemos a mucha gente de permisos".

Al respecto, ha explicado que hay "pocos médicos en activo" y tienen "grandes dificultades" para coger vacaciones y permisos, lo que hace que "siempre vayamos arrastrando permisos del año anterior, que tenemos que gastar antes del 28 de febrero. Es decir, tenemos permisos acumulados hasta el 28 de febrero que no hemos gastado en el año 2025".

Como esta semana coincide con la no lectiva en Cantabria, "muchos médicos habían cogido ya, antes de saber esta convocatoria de huelga, esta semana para los permisos que no habían consumido en el 2025", por lo que no cuentan a efectos de seguimiento de la huelga.

"Por lo tanto, el porcentaje que dará la Consejería inferior al de diciembre o al de los días previos", si bien en cuanto a afectación de cirugías, consultas, cancelaciones, etcétera, "será muy parecido a los meses anteriores", ha puntualizado.

En la huelga de diciembre, el Sindicato Médico cifró el seguimiento en un 75% de media, frente al 35% de Salud.