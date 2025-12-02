Seis trasladados a Valdecilla al intentar rescatar sus vehículos del incendio de un garaje comunitario de Santander

Seis personas han sido trasladadas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por inhalación de humo y otras lesiones tras un incendio declarado anoche en un garaje comunitario de una urbanización situada en la calle José María Cossío de Santander.

Al ver el incendio, que se produjo a medianoche, varios vecinos bajaron a los garajes para rescatar sus vehículos y como consecuencia, seis de ellos resultaron afectados. También se produjeron daños en varios vehículos.

Los bomberos de Santander desplazaron al lugar dos autotanques y un vehículo ligero para sofocar el fuego.

La actuación ha contado con la asistencia de la Policía Local y la Nacional, en labores de control y diligencias, y el servicio de urgencias sanitarias 061, han informado la Policía y los Bomberos de Santander.