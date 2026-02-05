Aviso vigente desde las 9.35 horas

Se recomienda circular con precaución en la carretera de Alto Campoo

En Cantabria no hay ninguna carretera cerrada por nieve, a excepción del acceso al mirador de la Fuente del Chivo y el acceso a Collado de Llesba

Europa Press

Santander |

Carretera de Alto Campoo
Carretera de Alto Campoo | Juanma Serrano - Europa Press

El Gobierno de Cantabria recomienda este jueves circular con precaución entre los kilómetros 12 y 24 de la carretera CA-183 (Reinosa-Brañavieja), en Alto Campoo, por la presencia de nieve y hielo.

Así se indica en la web Carreteras de Cantabria, dependiente del Ejecutivo regional, con un aviso vigente desde las 9.35 horas de este jueves.

Este mismo aviso está activado desde el pasado 31 de enero en otros cuatro tramos de carreteras autonómicas: del 22 al 42,5 de la CA-280, coincidente con el puerto de Palombera; del 10 al 23,3 de la CA-185; del 23 al 34,1 en la CA-281, y del 20 al 24,8 en la CA-184.

En Cantabria no hay ninguna carretera cerrada por nieve, a excepción del acceso al mirador de la Fuente del Chivo (CA-916) y el acceso a Collado de Llesba (CA-893), que lo están desde comienzos de noviembre.

