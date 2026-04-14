El Racing de Santander crea un registro obligatorio para aficionados que quieran comprar entradas

Los aficionados del Racing de Santander que tengan previsto adquirir entradas para los partidos del conjunto verdiblanco, de forma directa o a través de un abonado en venta anticipada, deberán estar previamente inscritos en un registro.

Se trata del Registro Activo de Solicitantes de Entradas (RASE), que ya está operativo desde este martes en la página web oficial del club: www.realracingclub.es.

Así lo ha anunciado en un comunicado la entidad verdiblanca, que ha aclarado que los abonados y simpatizantes oficiales, ya registrados por tanto en el Racing, no deben inscribirse en el RASE.

Desde el club se ha explicado que con este registro se busca "hacer más cómoda y más rápida" la experiencia de compra, que pasará a poderse llevar a cabo en "unos segundos" al no tener que rellenar el formulario con los datos del comprador, que ya formará previamente del ecosistema racinguista.

De esa forma, se reducirá la "cola virtual" que en partidos de gran demanda ha llevado "a larguísimas esperas" tanto en el Portal del Abonado como en la Taquilla Virtual.

La inscripción tendrá que hacerse una sola vez y será ya válida para toda la temporada.

Para apuntarse, hay que acceder a la web del Racing, pinchar en la pestaña 'RASE' y completar el formulario que aparecerá a continuación. El aficionado recibirá en su correo electrónico una identificación, única y personal, que será lo único que deberá rellenar --él en venta general o un abonado que le compre una entrada en venta anticipada-- a lo largo de un futuro proceso de compra.

En caso de intentar comprar una entrada sin estar previamente inscrito en el RASE, el sistema le dirigirá automáticamente al portal para completar el registro previo.