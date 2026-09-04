CAUTELARES ARCO

"No se puede convertir un espacio público en otro de uso privado"

El abogado de Izquierda Unida y ex concejal, Miguel Saro, ha explicado que la aplicación de las medidas cautelares para restaurar la circulación bajo el arco del Banco Santander son de carácter inmediato en su cumplimiento

María Gómez García

Santander |

Miguel Saro sostiene que es lógico no intervenir mientras se desarrollan los fastos de celebración el próximo lunes pero el ayuntamiento debe comenzar tras su finalización las tareas de señalización que habiliten la circulación de los vehículos.

Saro ha recordado que las medidas cautelares deben aplicarse hasta que se sustancie el contencioso que la formación de izquierdas mantiene con el equipo de gobierno y no hay sentencia firme.

Por otro lado, y como reflexión política, ha destacado que una mayoría absoluta puede decidir como quiere regular la circulación, pero no sustraer el debate ni los procedimientos democráticos para adoptar la decisión. Asegura que "un espacio público no puede convertirse en otro de uso privado".

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