El presupuesto de Cantabria crecerá en 2026 hasta superar los 3.900 millones de euros

El presupuesto de Cantabria superará los 3.900 millones de euros. Así lo avanza la presidenta María José Sáenz de Buruaga durante la celebración de la Bien Aparecida en Hoz de Marrón. La presidenta de la comunidad explica que este jueves el Consejo de Gobierno aprobará el techo de gasto para el próximo año, que crecerá en torno al 6%, con más de 3.500 millones de euros.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, subraya que Cantabria mantendrá una línea continuista y contará con un presupuesto “serio, realista, responsable y en crecimiento, expansivo”.

Un presupuesto, ha dicho, para seguir reforzando y mejorando los servicios públicos esenciales, especialmente sanidad, “que va a seguir reduciendo su infra-presupuestación crónica”, educación, “que recibirá los recursos necesarios para hacer efectivo el acuerdo con los docentes, si lo hubiera”, y servicios sociales. Todos ellos, “seguirán batiendo récord de consignación presupuestaria, porque las prioridades de los cántabros son las nuestras”.

Reducción de la deuda sin acogerse a la quita

Durante unas declaraciones previas a la celebración de la religiosa de la Bien Aparecida, ha anticipado que Cantabria continuará en 2026 reduciendo deuda con sus propios recursos.

Buruaga ha reiterado, una vez más, que Cantabria no se acogerá a la “falsa condonación” de la deuda por parte del Estado, “una gran mentira, que no hemos pedido, que no necesitamos y que es un negocio ruinoso y perjudicial para la región”.

Además, Buruaga ha comprometido seguir con “la sensatez, el diálogo y sentido de región” conseguido hasta la fecha para tratar de alcanzar “acuerdos”, que permitan aprobar los presupuestos.