PP y PRC empiezan a negociar el Presupuesto "sin líneas rojas": "Esta vez estamos bastante más cerca del acuerdo"

PP y PRC han acordado empezar a negociar los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2026 "sin líneas rojas ni exigencias imposibles", con el objetivo de cerrar un acuerdo "lo antes posible" ante la situación de prórroga de las cuentas de 2025.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, han mantenido este martes en la sede del Gobierno un encuentro en el que han "dejado de lado lo que les separa" en materia presupuestaria y han intercambiado un diálogo "sereno, franco, constructivo".

Pese a que ambos partidos no acercaron posturas para sentarse a negociar los PGC al final del año porque el PRC impuso una serie de condicionantes que el PP veía "imposibles" de cumplir, Buruaga ha llamado esta mañana a Fernández tras observar un "cambio de actitud" en los regionalistas.

Tras el encuentro, ambas han destacado en declaraciones a los medios que han encontrado en la otra parte "predisposición" para dialogar, de modo que la comisión negociadora formada por ambos grupos mantendrá su primera reunión esta misma semana.

Aunque Buruaga ha dicho se ha acordado negociar sin "líneas rojas", Fernández ha subrayado que los regionalistas mantienen las mismas propuestas que tenía a finales de año, y que ha resumido en el pago íntegro de ayudas al medio rural, llegar a un acuerdo con la Junta de Personal Docente para la adecuación salarial y actuaciones sanitarias e industriales que "no pueden seguir esperando".

Además, ha precisado que el Comité Ejecutivo del PRC se reunirá el jueves para tomar una decisión y valorar el posible acuerdo presupuestario con el PP, que, ha recalcado será "puntual" para que Cantabria tenga Presupuesto.