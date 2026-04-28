El paro sube en 2.100 personas en el primer trimestre en Cantabria

El paro subió en 2.100 personas en Cantabria durante el primer trimestre hasta los 21.400 desempleados, un 10,9 por ciento más que el trimestre anterior, el séptimo mayor incremento por comunidades y por encima de la media nacional (+9,34%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pese a ello, es la comunidad con menor tasa de paro, situándose en el 7,49%, lo que supone 3,34 puntos que la del conjunto del país (10,83%), pero mayor que la registrada a cierre de 2025 (6,77%).

La cifra de parados registrada en Cantabria es la más baja en un primer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el desempleo ha subido en el primer trimestre la mayoría de veces en Cantabria (15 veces) mientras que ha bajado en nueve ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2024.

En el primer trimestre se destruyeron en Cantabria 1.900 puestos de trabajo (0,7% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 264.100 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde 2008.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 285.400 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 100 personas (+0,04%).

En el último año el paro se ha reducido en 1.000 personas en Cantabria, lo que supone una caída del 4,5%, la séptima más elevada por CCAA y por encima de la experimentada a nivel nacional (-2,89%), y se han creado 2.200 empleos (+0,8%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 1.200 personas (+0,4%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino subió en 900 mujeres (+9,1%), frente a un retroceso del paro masculino de 1.100 parados (-11,7%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 10.800 y la tasa de paro femenino en el 7,98% .

Por su parte, 10.500 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,05%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Cantabria aumentó en 1.000 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 20,54%.

Tipo de contrato

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 5.800 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 6.000 asalariados.

Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 223.200 personas, de los que 194.200 tenían contrato indefinido (el 87,01%) y 29.000 temporal (el 12,99%).

La destrucción de empleo en el primer trimestre en Cantabria fue mayor en el sector privado, que destruyó 1.200 puestos de trabajo, un 0,56% menos, hasta un total de 212.400 ocupados.

Por su lado, el sector público, se redujo en 900 empleos, un -1,71% menos más que en el trimestre anterior hasta 51.600.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 4.400 personas en el primer trimestre (-1,91%) en la comunidad hasta los 225.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 2.400 (+6,70%), hasta sumar 38.200 personas.

Por sectores, el paro bajó en la construcción, con 300 desempleado menos (-42,86%) y la industria, 200 menos (-9,52%), mientras que se incrementó en el colectivo de desempleados en busca de su primer trabajo o que han dejado su último empleo hace más de un año, 1.900 más (+23,75%), y en los servicios, 400 más (+4,65%)