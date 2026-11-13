Pañales y comida infantil entre las necesidades más urgentes del Banco de Alimentos de Cantabria

El Banco de Alimentos de Cantabria celebra este viernes y sábado su Gran Recogida con un objetivo: alcanzar los 100.000 kilos de alimentos y otros 100.000 euros en donaciones. Es su campaña anual más importante y llega en un momento en el que la entidad asegura que está atendiendo a más familias y distribuye alrededor de 850.000 kilos de comida al año.

Entre las necesidades más habituales están productos básicos como pasta, arroz, legumbres, aceite o conservas. Pero el Banco de Alimentos pide también productos de higiene femenina, alimentación infantil y pañales porque actualmente atienden a más de 300 lactantes. Se recomienda evitar alimentos perecederos porque necesitan tiempo para trasladarlos, clasificarlos y repartirlos.

Unos 900 voluntarios participan este fin de semana en supermercados de toda Cantabria. Se puede colaborar entregando alimentos o haciendo una aportación económica en caja, que queda como saldo en cada establecimiento para que el Banco de Alimentos vaya comprando productos según las necesidades que tenga durante el año.

La Gran Recogida es una de las mayores movilizaciones solidarias de Cantabria y, un año más, une a supermercados, entidades sociales, empresas colaboradoras y voluntariado con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación digna a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Actualmente, el Banco de Alimentos de Cantabria atiende de manera continuada a casi 9.000 personas en situación de vulnerabilidad, a través de una red de 205 instituciones colaboradoras.