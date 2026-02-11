Nueva jornada de incidencias en la red de Cercanías de Cantabria

Nueva mañana de incidencias en la red ferroviaria de Cantabria. La huelga en el sector ferroviario que sigue convocada por CGT está generando problemas en los primeros trenes de la mañana de miércoles.

No ha salido el tren de las 8:10h de Santander a Puente San Miguel, ni el que tenía que volver en el trayecto contrario a las 9:05 horas. Tampoco saldrá a las 10:00 horas la conexión Santander y Torrelavega, ni el de las 11:00 horas que hace el recorrido de vuelta.

Canal de Cercanías Cantabria donde se ponen las incidencias a tiempo real | Alicia Real

Además, hay retrasos en la línea que une Santander con Reinosa. El tren que tendrían que salir de la estación de la capital cántabra a las 8:12 horas con destino Reinosa circula con un retraso de 16 minutos. "Debido a una incidencia técnica", según informan desde los canales oficiales de Cercanías de Cantabria.

Interrumpido el tráfico con Bilbao por la caída de un árbol

Está interrumpida la circulación de la línea de ancho métrico Bilbao-Santander por la salida de un eje de un tren sin viajeros, tras arrollar un árbol caído sobre la infraestructura, entre Traslaviña y Karrantza.

Según informan desde el perfil @InfoAdif de la red social X, "se ha movilizado al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible".