Ocurría este pasado sábado

Muere sepultado por un desprendimiento en Orejo un trabajador de las obras de duplicación de la vía a Astillero

Los hechos han ocurrido cuando un corrimiento de tierras y piedras de un talud de unos cuatro metros de altura ha atrapado al empleado, un palista que se había bajado de la retroexcavadora que manejaba

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander durante la actuación, en Orejo
Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander durante la actuación, en Orejo | Bomberos de Santander

Un trabajador ha fallecido este sábado por la tarde a consecuencia de un desprendimiento en el barrio de La Estación, en Orejo (Marina de Cudeyo), durante las obras de duplicación de la vía del tramo de la línea C-3 comprendido entre dicha localidad y Astillero, que forman parte del Plan de Cercanías del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Los hechos han ocurrido a las 16.30 horas, aproximadamente, cuando un corrimiento de tierras y piedras de un talud de unos cuatro metros de altura ha atrapado al empleado, un palista que se había bajado de la retroexcavadora que manejaba, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

En el dispositivo desplegado han intervenido la Policía de Marina de Cudeyo; sanitarios del 061 Cantabria; los Bomberos de Santander, con un autotanque; la Guardia Civil de Cantabria, que ha instruido diligencias; y un forense, que ha llegado al lugar en torno a las 19.00 horas, entre otros.

A partir de las 19.30 horas comenzaron las labores para rescatar el cadáver, por el que no pudieron hacer nada los servicios médicos. Se desconocen los motivos del derrumbe.

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