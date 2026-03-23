Mohamed Attaoui, bronce en el Mundial de pista cubierta de Polonia

El plusmarquista cántabro de 800 metros, Mohamed Attaoui, consiguió el bronce en su segunda participación mundialista. En la final mantuvo su táctica habitual: correr a cola de pelotón, vigilante y esperando su momento. Los parciales de 200 m (24.87) y 400 m (51.92) evidenciaban un ritmo muy exigente.

Al toque de campana, el belga Crestan y el estadounidense Luthenkaus cambiaron el ritmo justo cuando Attaoui progresaba hacia las posiciones delanteras. En su intento de remontada, tuvo un encontronazo táctico con el australiano Bol en la contrarrecta que le obligó a frenar momentáneamente. Reaccionó con rapidez y le superó en la curva, pero el esfuerzo le impidió optar a cotas mayores.

Finalmente, se colgó el bronce con 1:44.66, segunda mejor marca de su vida tras el récord nacional logrado el día anterior.

Attaoui se convierte en el séptimo español medallista mundial en 800 m, junto a los oros de Colomán Trabado (1985) y Mariano García (2022), las platas de Benjamín Fernández (1985) y Tomás de Teresa (1991), y los bronces de Saúl Ordóñez (2018) y Elvin Josué Canales (2025).