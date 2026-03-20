Las obras del Desfiladero de La Hermida avanzan a "muy buen ritmo" y se prevé que acaben a finales de mayo

Las obras del Desfiladero de La Hermida, que acumulan una inversión del Gobierno central de casi 114 millones de euros desde 2018, avanzan a "muy buen ritmo" y se prevé que concluyan a finales de mayo.

Así lo ha informado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, este viernes a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que la obra está "prácticamente terminada" y con ella se ha conseguido "mejorar sustancialmente" la carretera, mediante una renovación integral de la vía, cuya anchura de la calzada en algunos tramos se ha duplicado, pasando de cuatro a ocho metros.

Según ha detallado, en la actualidad la carretera todavía tiene algún tramo con semáforo que regula la circulación, pero prácticamente "ya es mínimo" y "muy puntual" porque "la mayor parte" de la actuación ya está en servicio.

Asimismo, ha indicado que, en última instancia y antes de la inauguración de la obra, se llevará a cabo un asfaltado completo de todos los kilómetros del Desfiladero y se pintarán las señales viales en el suelo.

El delegado ha destacado que la actuación del Desfiladero de La Hermida es "una de las obras más importantes" que se está haciendo en este momento en la Red Nacional de Carreteras del Estado en Cantabria y "la mayor" en la comarca de Liébana en los últimos cien años.

Una obra de una "extraordinaria complejidad", ha indicado, pero que avanza "a un muy buen ritmo", por lo que cree que finalice "antes de lo previsto", que inicialmente era el entorno del verano.

En concreto, "si todo va bien" y "si el tiempo acompaña", prevé que pueda estar concluida en los últimos días de mayo.

"Yo creo que es una extraordinaria noticia; la obra va con total normalidad y ya lo puede ver cualquiera que pase ahora mismo por el Desfiladero", ha insistido.

Finalmente, Casares ha puesto en valor el trabajo que está haciendo la Demarcación de Carreteras en Cantabria y la empresa adjudicataria, en unas declaraciones a la prensa en la presentación del sello de Correos dedicado al cineasta Mario Camus.