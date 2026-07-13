El millón de euros del sorteo de Euromillones cae en Torrelavega

El premio del millón de euros del sorteo de Euromillones de este viernes de Loterías y Apuestas del Estado ha caído en Torrelavega.

El boleto acertante se ha sellado en la administración número 4, ubicada en la calle Valdáliga, 5, de la capital del Besaya, según informa Loterías y Apuestas del Estado. Su código ganador ha sido DNK04598.

El premio de este sorteo adicional al Euromillones que se celebra únicamente en España ha tocado varias veces en Cantabria, como en Santander y Castro Urdiales en 2021.

Sin embargo, el año que más veces ha agraciado a algún vecino cántabro ha sido en 2024, cuando dejó el millón nuevamente en estos dos municipios y en Los Corrales de Buelna.

La combinación del sorteo de Euromillones del viernes ha sido 02-14-28-33-48 y las estrellas 08-10, y no han existido boletos acertantes de Primera Categoría (5+2), ni tampoco de segunda ni tercera.