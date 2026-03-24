Más de 14.400 consultas de Atención Primaria y 623 operaciones "perdidas" por la huelga médica en Cantabria

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha lamentado que el impacto de la huelga nacional de médicos de la semana pasada ha sido "muy importante" en Cantabria, donde se "han perdido" 653 intervenciones quirúrgicas, 7.591 consultas hospitalarias, 6.174 pruebas diagnósticas y 14.418 consultas de Atención Primaria.

Así lo ha precisado a preguntas de los medios de comunicación tras los siete días de huelga convocada en toda España por los sindicatos médicos para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio.

Pascual, que ha dicho que la cifra de seguimiento --sobre un 21 por cierto según la Consejería-- es "engañosa" en relación a su impacto, ha aseverado que esta actividad asistencial es "irrecuperable", ya que las consultas que no se realizan "se pierden para siempre", y más cuando está prevista otra huelga dentro de un mes.

"La ministra (Mónica García) no parece darse cuenta y sigue sin sentarse con los médicos a negociar", ha criticado el consejero cántabro, quien ha incidido en que la huelga "es contra el Ministerio, no contra la comunidad autónoma".

En este sentido, Pascual ha denunciado que este viernes tendrá lugar el Consejo Interterritorial de Salud en cuyo orden del día, con 26 puntos, no figura la huelga de médicos. "Como si no pasara nada en este país", ha ironizado, para afirmar que "absolutamente" todos los consejeros, "de todos los signos políticos", han pedido su inclusión en los temas a tratar.

"No lo ha metido y tiene la obligación de hacerlo por reglamento. Lo tendrá que hacer", ha insistido y ha criticado que García quiera convocar un pleno el 9 de abril, a la víspera de la siguiente huelga. "Es una irresponsabilidad absoluta".

Al hilo, ha insistido en que la huelga está convocada hasta el verano lo que significará "una pérdida de actividad asistencial muy importante" y ha mostrado su preocupación por que una persona "no pueda ser diagnosticada a tiempo o tarde".

"La urgencia se atiende, lo no demorable se atiende, pero lo que no sabemos no se atiende y ese es el mayor riesgo que tenemos por delante"

"La urgencia se atiende, lo no demorable se atiende, pero lo que no sabemos no se atiende y ese es el mayor riesgo que tenemos por delante", ha resumido.

Por último, Pascual ha dicho que se tiene que "tomar conciencia" de esta situación y ha afirmado que lo que piden los médicos "no es tan descabellado como para que la ministra no les reciba". "Su obligación es negociar como ministra y sentarse como nos tenemos que sentar todos los responsables políticos a negociar con los distintos agentes".

"Nosotros lo hemos hecho con los médicos, las enfermeras y con otros sindicatos. Algunas posiciones partíamos con una divergencia y hemos llegado a acuerdos, que es lo que se trata y es lo que creo que hay que hacer para solucionar este grave problema", ha abogado. "Que agarre (la ministra) el toro por los cuernos y se ponga a negociar".