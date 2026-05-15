La lluvia obliga a aplazar la programación festiva de Son Gigantes aunque se mantiene la Feria de Energía y Territorio

La previsión meteorológica de lluvia ha obligado a Son Gigantes a aplazar la parte festiva y cultural prevista este sábado 16 de mayo en Rosequillo (Villaescusa), incluyendo conciertos, actividades infantiles, puestos de productores y artesanos y comida popular.

Aun así, el encuentro seguirá adelante ese mismo día en formato reducido bajo el nombre de 'Feria de Energía y Territorio', trasladando la actividad a la Casa de Cultura de Rosequillo.

La jornada mantendrá la mesa redonda 'Energía y territorio', con la participación de la antropóloga y ecofeminista Yayo Herrero, Francisco J. Vaquero -director del documental 'Vidas irrenovables'- y Javier Tobías, del colectivo aragonés No es sequía, es saqueo.

El encuentro reunirá también a distintos colectivos sociales y vecinales vinculados a conflictos socioambientales y defensa del territorio, como STOP macro-eólicas Sur de Cantabria, Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, La Velorta, Asociación Stop Macroplanta de Hazas de Cesto o Asamblea Abierta de Piélagos contra el cementerio de amianto, que contarán con mesas informativas y espacios de exposición durante toda la jornada.

Además, representantes de Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio compartirán la situación actual del despliegue eólico en Cantabria y las respuestas sociales, técnicas y vecinales articuladas frente a distintos proyectos en tramitación o ya aprobados.

Por su parte, Tobías abordará la relación entre macroinfraestructuras energéticas, centros de datos, inteligencia artificial y los impactos territoriales, hídricos y energéticos asociados a estos modelos de desarrollo.

La jornada contará con un primer espacio de encuentro de No Normal Cantabria, iniciativa centrada en reflexión y debate sobre crisis energética, límites materiales y modelos de sociedad.

Y es que, según han explicado los promotores en un comunicado, la Feria de Energía y Territorio busca abrir un espacio de reflexión colectiva sobre energía, paisaje y gestión territorial, además de apoyar distintas acciones jurídicas y vecinales frente a proyectos eólicos en Cantabria.

Durante la jornada podrán firmarse alegaciones relacionadas con proyectos actualmente en tramitación, colaborar económicamente con la defensa jurídica impulsada desde los territorios afectados, además de disfrutar del café solidario.

Desde Son Gigantes defienden que "la respuesta frente a estos proyectos solo puede construirse desde lo colectivo" y que crear y mantener vínculos entre personas y pueblos "se ha convertido también en una forma de cuidar el territorio".