PRIMER BEBÉ CANTABRIA

Se llama Nel y es el primer niño nacido en Cantabria en 2026

Nació a las 00:04 horas en el Hospital Valdecilla, en Laredo no se ha registrado ningún parto la primera noche del año

Europa Press | María Agudo

Santander |

El primer bebé del año en Cantabria es un niño, de nombre Nel, que nació justo después de las campanadas: a las 00.04 horas en el Hospital Valdecilla, en Santander.

Ha pesado 3,535 kilos y es el primer hijo de Eva Bueno, vecina de Torrelavega. Ha venido al mundo tras un parto eutocico normal, según ha informado el Gobierno regional.

En el otro hospital de la comunidad donde se atienden partos, en el comarcal de Laredo, no se ha registrado ninguno durante la primera noche del año ni tampoco hasta las 10.20 horas de esta mañana.

