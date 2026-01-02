Se llama Nel y es el primer niño nacido en Cantabria en 2026

El primer bebé del año en Cantabria es un niño, de nombre Nel, que nació justo después de las campanadas: a las 00.04 horas en el Hospital Valdecilla, en Santander.

Ha pesado 3,535 kilos y es el primer hijo de Eva Bueno, vecina de Torrelavega. Ha venido al mundo tras un parto eutocico normal, según ha informado el Gobierno regional.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En el otro hospital de la comunidad donde se atienden partos, en el comarcal de Laredo, no se ha registrado ninguno durante la primera noche del año ni tampoco hasta las 10.20 horas de esta mañana.