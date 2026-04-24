La jueza de El Bocal toma hoy declaración a trece personas como testigos de la tragedia de El Bocal

LEER MÁS La pasarela de El Bocal colapsó al fallar los herrajes por la corrosión, según el perito

La jueza que investiga el accidente de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, en la que fallecieron seis jóvenes estudiantes y una más resultó herida grave al colapsar la estructura de madera y caer al mar, tomará este viernes, 24 de abril, declaración a trece personas, citadas todas en calidad de testigo y entre las que figura el ingeniero que firmó el proyecto, la jefa de las obras de mantenimiento o los operarios que las llevaron a cabo.

Esta nueva ronda de declaraciones, que sucede a la practicada el pasado 27 de marzo, se desarrollará desde las 9.30 y hasta pasadas las 13.00 horas en la sala de vistas número 2 del edificio nuevo de Las Salesas y ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

Se enmarca dentro de las diligencias abiertas por el siniestro, que podría ser constitutivo de seis delitos de homicidio y uno de lesiones grave, ambos por imprudencia grave y que atribuye a tres de las cinco personas por ahora investigadas.

En concreto, a tres funcionarios de Costas: el jefe de la Demarcación en Cantabria, José Antonio Osorio -como director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014 al que pertenece la estructura siniestrada-; el jefe de Servicio de Proyectos y Obras desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, cuando se jubiló; y quien le sucedió en el cargo y lo ostenta en la actualidad, Enrique Rodríguez Sánchez.

Los tres tendrán que declarar el próximo 15 de mayo, cuando también se practicará la prueba pericial, mientras que las otras dos investigadas ya lo hicieron el 27 de marzo pasado. Son la gestora del 112 Cantabria que recibió el día anterior a la tragedia mortal la llamada de un vecino de Monte que alertaba del mal estado de la pasarela de madera y la agente de la Policía Local que recepcionó a continuación el aviso de la empleada de Emergencias.

Citaciones de este viernes

Y este viernes comparecerán ante la jueza, a las 9.30 y 9.45 horas, dos ciudadanos que frecuentan la zona y conocían la pasarela para que trasladen sus impresiones sobre el estado de la misma; a las 10.00 horas, la jefa de obra del mantenimiento de la pasarela efectuado en 2024; y a la que seguirán a las 10.30, 10.45 y 11.00 horas los operarios que llevaron a cabo los trabajos de arreglo de la estructura.

La testifical continuará a las 11.15 horas con el ingeniero que en 2014 firmó el proyecto de la pasarela, que comparecerá como testigo, tal y como había sido citado, al rechazar la jueza la petición del Ayuntamiento de que fuera como investigado. El Consistorio ha recurrido esa decisión, han confirmado fuentes municipales a esta agencia. La ronda seguirá a las 11.45, 12.00 y 12.15 horas, con personal del 112; y a las 12.30, 12.45 y 13.00 horas, con personal de la Policía Local.

Se trata, en estos dos últimos casos, de superiores jerárquicos y compañeros de la agente y la gestora investigadas, esta última después de su declaración, a la que había sido citada como testigo y a la que durante su testimonio la jueza cambió su condición procesal para garantizar así su derecho de defensa.

Este viernes están citadas todas las partes personadas en el procedimiento, entre las que figuran la policía local y gestora del 112 investigada, el jefe de la Demarcación, el jefe de Servicio de Proyectos, la Dirección de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, el Ayuntamiento de Santander -ambas administraciones como posibles responsables civiles-, la Fiscalía, la única superviviente del suceso y familiares de las seis víctimas mortales, una de ellas con dos abogados.

Corrosión

Según el informe técnico encargado a un perito judicial para determinar las causas del colapso, la pasarela cedió y se rompió por un fallo de la unión de apoyo de vigas secundarias sobre principales tras la rotura de un herraje por efecto de la corrosión.

La magistrada cree que la falta de mantenimiento del puente podría constituir una "negligencia grave" que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave -por los seis jóvenes que perdieron la vida, que eran de Camargo, Vizcaya (3), Guadalajara y Almería- y un delito de lesiones por imprudencia grave -por las heridas que sufrió la única chica que se salvó, de Álava- frente a los tres funcionarios de Costas.