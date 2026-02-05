Juan Carlos Olea, el delegado de CCOO en ADIF: "En Cantabria estamos acostumbrados” a las incidencias relacionadas con la red ferroviaria

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Con este motivo, hemos querido hablar de cómo está la infraestructura en Cantabria y de las principales quejas de los trabajadores de los servicios de Cercanías y Larga Distancia en Cantabria.

En Cantabria "estamos acostumbrados" a las incidencias

Juan Carlos Olea, el delegado de CCOO en ADIF, mantiene que en Cantabria “estamos acostumbrados” a las incidencias relacionadas con la red ferroviaria. El secretario del sector ferroviario explica que, a raíz de los accidentes de Andalucía y Cataluña, “hay limitaciones a mayores, aunque no es nada significativo”.

Olea sostiene que “no puede ser que las velocidades medias” en Cantabria “estén en 35 kilómetros por hora”, aunque en muchos puntos se “llega a los 100”.

Una situación que viene dada por “un problema” que tiene la red ferroviaria de la comunidad, según Olea, “la falta de inversión”. El delegado en ADIF mantiene que la inversión de los últimos años “se ha focalizado en la Alta Velocidad” y eso “ha ido en detrimento de la red convencional”, algo que “ahora se está notando más que nunca”.

Olea explica que esa falta de inversión también se está notando en materia de plantilla. “Durante más de veinte años se han ido amortizando plazas” cuando había una jubilación, mantiene durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’.