Un joven es apuñalado durante la Nochevieja en Santander

Un chico de 21 años ha sido apuñalado en el abdomen esta Nochevieja en Santander. La agresión se producjo ue agredido en la calle Daoiz y Velarde de la ciudad tras una discusión por recrimimar a unos jóvenes por haber tirado petardos.

El aviso a la Policía Nacional se produjo a las cinco de la madrugada. Los agentes se personaron en el lugar localizaron al herido, el chico de 21 años, que presentaba herida en la zona abdominal producida con un arma blanca.

El chico fue trasladado al Hospital Valdecilla, donde fue intervenido quirúrgicamente de la herida, y permanece estable. Los agentes trataron de localizar por las inmediaciones al presunto agresor, que no ha podido ser localizado, ni tampoco el arma utilizada en la agresión.

Se han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de lesiones con arma blanca.