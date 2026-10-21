Isabel Urrutia y Gema Igual dan el salto a Madrid

La presidenta del Partido Popular y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado hoy que la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno autonómico, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, serán las candidatas al Congreso de los Diputados y al Senado, respectivamente, en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Buruaga ha dicho que hay que “echar el resto y darlo todo” para ganar las elecciones, lo que implica movilizar al máximo al partido durante la campaña y contar con los mejores candidatos. Por eso, ha destacado la importancia de poner a dos de sus principales activos al servicio de España: una consejera y una alcaldesa.

Según ha dicho, ambas son dos mujeres a las que no se les pone nada por delante, con una enorme capacidad de trabajo y de esfuerzo, así como una acreditada trayectoria de servicio público a los cántabros y a los santanderinos. Además, ha señalado que demostrarán que desde Cantabria también se construye España y defenderán los intereses de la comunidad autónoma con “solvencia, moderación, dedicación y eficacia”.

En cuanto a los cambios que conllevarán estas candidaturas, cuando se proclamen, Gema Igual formalizará su dimisión como diputada e Isabel Urrutia dejará su cargo de consejera. Sobre esta última, ha dicho que se trata de una “decisión agridulce”, al ser una de sus mejores consejeras y un pilar fundamental de su equipo y de su Gobierno. Asimismo, ha destacado la grandísima labor que ha realizado al frente de la consejería y ha insistido en que “poner fin al sanchismo bien vale este sacrificio”.

Por otro lado, la presidenta ha advertido de que estos comicios “no son unas elecciones más” y ha asegurado que lo que está en juego no es una mera alternancia ni se trata únicamente de relevar al Gobierno, sino de “reconstruir este país, de volver a levantarlo y proyectarlo hacia el futuro”.

Además, ha señalado que estas elecciones representan una oportunidad para “abrir un nuevo tiempo de confianza en las instituciones, de respeto a la palabra dada, de igualdad entre los españoles” y para “devolver a la Nación orden, seguridad y prosperidad”.

Buruaga también ha advertido de que será “una campaña muy dura, muy sucia y absolutamente populista”. Y ha afirmado que Sánchez se irá del Gobierno como ha gobernado: con mentiras y manipulación, con ruido y crispación, con frentismo y haciendo muchísimo daño, tensionando la calle al máximo.

Por ello, ha apelado a la movilización del partido para ganar las elecciones y “poner punto y final al sanchismo”. Asimismo, ha señalado que el Partido Popular aspira a mejorar el resultado obtenido en Cantabria en las elecciones de 2023.

Por último, Buruaga ha indicado que el Comité Electoral Autonómico aprobará en las próximas horas las candidaturas completas al Congreso y al Senado, que posteriormente deberán ser ratificadas por el Comité Electoral Nacional. Será entonces cuando se den a conocer las listas completas.