Operación de la Guardia Civil de Cantabria

Investigado por robar acero inoxidable en una empresa de Reocín el mismo hombre que sustrajo focos de la A-67

En esta ocasión cometió el robo en horario laboral de la empresa

Dos hombres investigados por sustraer focos que estaban siendo retirados en los túneles de la A-67

Europa Press

Santander |

Investigado por robar acero inoxidable en una empresa de Reocín el mismo hombre que sustrajo focos de la A-67
Investigado por robar acero inoxidable en una empresa de Reocín el mismo hombre que sustrajo focos de la A-67 | Guardia Civil de Cantabria

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Torrelavega, de 32 años, por robar acero inoxidable de una empresa situada en un polígono industrial de Reocín.

El mismo hombre había sido investigado a finales del año pasado por sustraer focos que estaban siendo retirados en las obras de la autovía A-67.

A finales del pasado mes de marzo, una vehículo tipo camioneta entró en la citada empresa en horario laboral y dos personas comenzaron a cargar piezas de acero inoxidable sin permiso. Al verse sorprendidos, inmediatamente dejaron de cargar y se fueron.

La Guardia Civil de Torrelavega comenzó una investigación e identificó a uno de los presuntos autores, que fue localizado días después, y al que se instruyeron diligencias en calidad de investigado. Las pesquisas continúan para localizar a la otra persona supuestamente implicada.

El hombre ahora investigado como presunto autor de hurto ya lo había sido a finales del pasado año por el mismo delito, por sustraer focos que estaban siendo sustituidos en los túneles de la A-67.

En aquella ocasión, la Guardia Civil se encontraba investigando el robo de 250 focos en los túneles de la A-67 entre Reinosa y Cartes. Habían sido retirados de los túneles y depositados en lugares habilitados en la citada vía hasta que se procediera a su traslado a otro lugar.

La Guardia Civil supo que se habían vendido en chatarrerías de aluminio y cobre más de 130 kilos de estos materiales procedentes de focos que previamente habían sido desmontados. Con los datos conseguidos se pudo llegar entonces hasta el ahora investigado y a otro hombre.

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