Investigado por colgar una bolsa de un árbol con ocho cachorros de perro en su interior

La Guardia Civil de Cantabria investiga a un hombre de 51 años y vecino de Santiurde de Toranzo como presunto autor del abandono de ocho cachorros de perro recién nacidos, dentro de una bolsa, y colgados en un árbol a cinco metros de altura, poniendo en riesgo la vida de los animales.

El pasado 22 de abril, el SEPRONA comenzó una investigación tras tener conocimiento, que en una zona de eucaliptos de San Román de Cayón, un ciudadano había localizado colgado de un árbol, una bolsa que resultó contener ocho cachorros de perro. Esta persona hizo entrega de los animales a una protectora.

Tras unas primeras indagaciones, los componentes del SEPRONA pudieron averiguar que la madre de los cachorros podía ser una perra que se encontraba en una finca de propiedad pública, junto a unas cabras, en el término municipal de Santiurde de Toranzo. Dicho animal había parido recientemente, no tenía chip identificativo, ni parecía tener dueño, siendo trasladada a la protectora donde se encontraban los cachorros, procediendo los agentes a la obtención de pruebas biológicas de ella y de los cachorros.

Las pesquisas pudieron determinar quién era el dueño de las cabras, averiguando que también era la persona que se encargaba de la perra, y que contaba con otra propiedad donde había otros perros, a los que los efectivos del SEPRONA les tomaron igualmente muestras para el estudio del ADN.

En fechas recientes, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, ha determinado que la perra localizada por el SEPRONA es la madre de los cachorros, y uno de los perros, a los que igualmente se les tomo muestras, es el padre.