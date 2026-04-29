Investigado un cliente de un hotel de Piélagos por robar el cajetín de la caja registradora

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado a un vecino de Santander de 43 años por presuntamente robar el cajetín de la caja registradora de un hotel de Piélagos.

En la madrugada del 12 de abril, el hotel denunció la sustracción del cajetín con la recaudación de una caja registradora y daños en otros elementos del hotel, por lo que la Guardia Civil de Santander comenzó una investigación.

Se averiguó que un hombre utilizó el código de acceso al hotel para entrar y poco después se fue con el cajetín de la caja registradora. Cuando los responsables del establecimiento descubrieron el robo, también se percataron de diferentes daños en la zona de la caja registradora.

Al estudiar la franja horaria en la que se cometió el robo, se comprobó que, poco antes, un cliente que se encontraba hospedado se fue con su equipaje. Minutos más tarde, utilizando el código de acceso, entró el ladrón.

Las indagaciones permitieron comprobar que el presunto autor era el cliente que había abandonado el establecimiento y que, antes de volver a entrar, se cambió de ropa y utilizó elementos para ocultar su rostro.

Una vez identificado el sujeto, que había sido detenido en otras ocasiones por la Guardia Civil, fue localizado abril. Se han instruido diligencias en calidad de investigado, como presunto autor del robo.