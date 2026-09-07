Investigadas ocho personas por estafar online con anuncios falsos de entradas de fútbol

La Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la operación BALONI, ha investigado a ocho personas como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, relacionadas con la publicación de anuncios falsos para la venta de entradas de partidos de futbol a través de Internet.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia y ha permitido esclarecer una actividad delictiva que presuntamente venía siendo realizada de manera continuada por un grupo de personas relacionadas entre sí y residentes en Bizkaia y Cantabria.

Las actuaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia por una supuesta estafa relacionada con la compra de una entrada para un partido que iba a disputar el equipo de futbol de referencia en Bizkaia en su estadio. La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una

plataforma de anuncios de compraventa y, después de realizar el pago acordado, nunca llegó a recibir la entrada.

A partir de esta primera denuncia, los guardias civiles iniciaron una investigación para determinar quien se encontraba detrás del anuncio y comprobar si podían existir otros hechos similares.

El procedimiento utilizado consistía en publicar en Internet anuncios ofreciendo entradas para partidos de fútbol. Cuando una persona interesada contactaba con el supuesto vendedor, se acordaba la adquisición de las localidades y se solicitaba el correspondiente pago, principalmente mediante sistemas de pago inmediato entre particulares asociados a números de teléfono. Una vez enviado el dinero, las entradas no eran entregadas a los compradores.

El análisis realizado por los investigadores permitió comprobar que no se trataría de un hecho aislado. Las pesquisas fueron revelando la existencia de diferentes personas que habrían participado, con distintos grados de implicación, en una estructura destinada tanto a recibir el dinero procedente de las estafas como a dificultar posteriormente su seguimiento.

Para ello, presuntamente, se utilizaban diferentes números de teléfono, identidades y cuentas bancarias. Asimismo, terceras personas habrían facilitado sus datos o medios de pago a cambio de determinadas contraprestaciones económicas.

Este procedimiento obligó a los agentes a realizar durante varios meses un exhaustivo análisis de movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y demás información obtenida durante la investigación, con el objetivo de reconstruir el recorrido el dinero e identificar a las personas que pudieran encontrarse detrás de las estafas.

A medida que avanzaban las pesquisas, los guardias civiles comprobaron la existencia de más personas que podrían haber sido víctimas de hechos similares.

Hasta el momento han podido ser localizadas 16 perjudicados residentes en las provincias de Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y la Comunidad de Madrid, lo que evidencia que la actividad investigada había alcanzado a compradores de diferentes puntos del territorio nacional.

Todos ellos habrían realizado distintos pagos creyendo que estaban adquiriendo entradas legitimas para encuentros de futbol que posteriormente no recibieron.

La cantidad contabilizada con las estafas investigadas asciende a 8.200 euros.

Como resultado de la operación, 8 personas residentes en Bizkaia y Cantabria han sido investigadas por su presunta participación, en diferente grado, en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.