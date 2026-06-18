Intervenidas en Cantabria 700 camisetas de fútbol de supuestas marcas oficiales

La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la intervención de 705 artículos de mercancía textil y complementos de supuestas marcas oficiales, que eran transportados en una furgoneta y de los que se carecía de documentación que amparase su lícita adquisición o importación, siendo considerado una presunta infracción de contrabando.

Dentro de los servicios que realizan las Patrullas Fiscales y de Fronteras de la Guardia Civil de Cantabria, a principios del presente mes de junio se encontraban realizando este tipo de actividades en la zona de El Astillero, procediendo a dar el alto a un vehículo que podía haber infringido una norma de tráfico y para comprobar el estado de matriculación al portar placas extranjeras.

Una vez identificado el conductor y su residencia legal en España, los agentes pudieron comprobar que circulaba de forma antirreglamentaria con las mencionadas placas de matrícula, por haber superado los plazos legales para su matriculación definitiva en territorio nacional, lo que implica contravenir la normativa de Impuestos Especiales y de Vehículos, siendo denunciado por ello.

Mientras realizaban estas comprobaciones, pudieron observar que transportaba en la furgoneta diferentes cajas, procediendo a la inspección de la mercancía.

Se hallaron un total de siete cajas que contenía cada una 100 unidad de camisetas de fútbol, muchas de ellas de selecciones participantes en el mundial, carentes del marcado CE, etiquita legal y no amparadas por documento que acreditará su lícita adquisición o importación. Además, se encontraron otras cinco unidades de gafas de sol y cinturón, en las mismas condiciones que las camisetas.

Se calcula en más de 70.000 euros el perjuicio económico en base a su precio en original y en tienda de venta al público.

Además de intervenir todos los efectos, por estos hechos se ha confeccionado informe denuncia por una presunta infracción de contrabando, dirigida a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Santander.