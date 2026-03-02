Circulación de trenes

Interrumpida la circulación en la línea Santander-Bilbao por un robo de cable

Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera "para garantizar la movilidad de los viajeros"

Europa Press

Santander |

Estación de tren de Karrantza
Estación de tren de Karrantza | Google Maps

La circulación en la línea de tren entre Santander y Bilbao está interrumpida desde primera hora de la mañana por un robo de cable que ha provocado afección a los sistemas de regulación del tráfico entre Irauregi y Karrantza, según ha informado Adif.

Según la entidad pública, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera "para garantizar la movilidad de los viajeros".

La información ha sido actualizada a las 09.00 horas en la página web de Adif, sin que se haya solucionado la incidencia por el momento. "Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible", han explicado desde Adif.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer