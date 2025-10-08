Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo

Un motorista de 25 años, vecino de Los Corrales de Buelna, ha resultado herido grave esta tarde tras una caída en el kilómetro 100 de la carretera N-623, a su paso por el puerto del Escudo, concretamente por la localidad de San Miguel de Luena.

Los bomberos han tenido que desmontar el guardarraíl para liberar al accidentado.

Según ha informado el 112 Cantabria, el joven ha sido atendido en el lugar por distintos servicios de emergencias y evacuado a Santander en el helicóptero del Gobierno con diagnóstico de politraumatismo severo.

El Centro de Atención a Emergencias el Ejecutivo ha recibido aviso del accidente pasadas las 18.00 horas y ha movilizado hasta el lugar a bomberos del propio Gobierno, 061, Guardia Civil, servicio de mantenimiento de Carreteras, y al equipo de rescate helitransportado.

Una ambulancia que acudía a otro accidente de moto en las inmediaciones ha parado a atender al herido por su consideración de mayor gravedad. A su llegada, los bomberos han desmontado el guardarail para facilitar el trabajo del equipo sanitario y liberar al afectado.

Ya con el equipo del helicóptero en el lugar, los efectivos, a los que se ha sumado una ambulancia de Cruz Roja que circulaba por esta carretera, han estabilizado e inmovilizado al herido para su porteo hasta el punto en el que ha tomado tierra la aeronave.

La víctima ha sido evacuada al aeropuerto Seve Ballesteros, bajo supervisión facultativa. Allí esperaba una ambulancia de 061 que le ha llevado al Hospital Universitario Marqués de Valdecil